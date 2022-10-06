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網路投保新增日額型住院醫療險 業者提出三項挑戰

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

為鼓勵保險業提供多元網路投保業務，金管會今（6）日公告，網路投保險種新增「日額型住院醫療健康保險」，且設定投保的保額上限規定，目前已經生效。保險業者認為，核保流程、商品設計恐怕都是挑戰。

金管會保險局副局長林志憲表示，為防止道德危險及逆選擇發生，未來民眾透過網路投保日額型住院醫療保險，如果是新客戶，亦即首次用網路註冊，投保一間的保額是2000元，最高保額上限是4000元；若是既有保戶網路首次註冊，一間是4000元，最多則是6000元。

此外，網路投保身分驗證作業，除了現行一次性密碼(OTP)方式外，新增生物辨識、行動身分識別(Mobile ID)、金融行動身分識別(金融FidO)等方式確認身分。林志憲也說，為增加保戶辦理網路保險的便利性，未來投資型年金險如果內容有變更，例如贖回、標的轉換等，都可以透過網路做相關服務更改。

根據保險局統計，自2014年8月開辦網路投保，累計至今年8月底為止，壽險業辦理網路投保有20家，金額是65.62億元，件數是195.93萬件；產險業網路投保16家，簽單保費收入99.49億元，共有1187.75萬件。若以今年1~8月看，產壽險業相加金額為25.94億元，去年前8月共18.31億元，今年較去年增加7.63億元。

林志憲說，產險業要經營健康傷害險，保險期間必須在一年以下，且不保證續保，如果符合條件，則可向金管會申請賣三年以下不保證續保商品，「最長就是三年」。

壽險業者表示，網路投保醫療險因為風險考量，不論是投保限額或是商品內容都不如透過實體通路銷售的商品，如果在價格上沒有明顯的差異，對客戶的吸引力有限。日額型住院醫療險理賠的頻率頻繁，保險公司可否提供更便利的理賠服務，和線下商品設計上的差異化，包括保費間的距離。

業者指出，第一是理賠方式；第二是便利程度，「申請理賠代表住院、而不是生小病，這時候想要自己辦還是有人辦？」住在醫院還得填寫資料，民眾恐怕意願不高；第三、醫療理賠也會較複雜，包含正副本問題，體況核保也難進行，加上網路核保因為是線上流程，預計將會更嚴格實施。

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