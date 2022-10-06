陶冬：全球貨幣政策在打盹 但長遠「資產為王」大邏輯未變

瑞銀財富管理大中華區副主席陶冬今（6）日指出，美國聯準會（Fed）與各國央行為抵禦通膨，積極升息，看似影響2008年後雷曼事件後的QE鐘擺，但不代表歷史鐘擺很快會轉向另一面，在財政政策沒有出現嚴謹的收縮改變前，貨幣緊縮恐難走遠。

陶冬並預期，未來30年將進入「大政府小市場年代」，屆時全世界關注焦點將重回到「分配」，並面臨四個新狀況：全球成長動力較前一個35年緩慢、各國政府透過各種方式重新分配財富、戰後開啟的全球貿易與資金化出現障礙、全球政治生態環境持續改變。

「2022世界投資者週聯合論壇」在10月4日到10月6日以實體與線上方式同步進行，陶冬以「QE大時代的變與不變」為題演講。陶冬曾發表「QE不死、但會打盹」，他今日指出，現在全球貨幣政策正在打盹中，但並不改變整個經濟運行大邏輯。

即便短期由於風險大幅上升、需要保持較高現金量，但從長遠來看，他認為，資產為王的大邏輯並沒有改變。

陶冬指出，每35年歷史會出現一次大搖擺。戰後第一個35年是大政府大福利的凱恩斯經濟學，在政府財政赤字擴大，利率大幅上升抑制通膨，開啟第二個35年，允許上市公司CEO賺更多錢促進經濟，只是資本拉高槓桿、金融爆炸危機，打開2008年後雷曼事件後的QE革命，允許在通膨沒有大問題下，可以接受政府大量赤字、大量印鈔票。

而在疫情過後，陶冬說，這個QE鐘擺正面臨Fed與各國央行積極升息影響。但陶冬認為，這將只是暫時，因為財政政策如果沒出現根本性改變，貨幣緊縮走不遠。陶冬舉例，上星期才看到，英國推出巨大財政刺激方案後，英國國債與匯率暴跌，即便英國央行才剛升息50個基點，仍被迫重啟QE、再次購買英國國債。

如果美明年繼續升息，擴大與非美利差，可能進一步衝擊新興市場國家債務危機，因此，因此陶冬認為，未來一年美元仍然是全球風險資產最不大確定性，另一個不確定性與能源價格有關。