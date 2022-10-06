學者蔡家龍：各方同謀助壽險業脫困

靜宜大學會研所教授蔡家龍今（6）日發表「各方同謀助壽險業脫困」的文章，提醒金融資產重分類的手段爭議大、效力有疑義，幫助壽險業淨值脫困的方式很多、金管會保險局也夠專業，何妨放慢腳步，比較利弊得失，找出各界都能接受的方案。

以下為蔡家龍的文章全文內容：

壽險業者為挽救淨值轉負危機，逕自決定將金融資產重分類，金管會保險局超高效率開會火速通過，對此本人深感不解，尤其負責翻譯國際財務報導準則公報（IFRS）的會計研究發展基金會，應該有所堅持。

長期以來，為避免公允價值波動對損益表產生影響，壽險公司多將債券投資列在會計科目FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產），即公允價值變動應認列為其他綜合損益，反映在股東權益中，不致對當期淨利及每股盈餘產生衝擊。

近來美國屢屢升息而導致債券價格劇跌，雖無涉企業損益表但已大大影響淨值，對於行業特性負債比率一向偏高的壽險公司而言，數以兆計的金融資產價格一往下跌，淨值有轉負的憂慮，業者為解救災難，決定將其重分類到另個會計科目AC（按攤銷後成本衡量之金融資產），無須對公允價值變動做任何評價，不影響公司損益與淨值。

IFRS9明文規定，企業僅於改變其管理金融資產的經營模式時，始應依公報A部分4.1.1 至 4.1.4 段的規定，重分類所有受影響的金融資產，該項重分類應自重分類日起推延適用。

然而，該號公報B部分第4.4.1 段規定，僅於企業開始或停止進行對其營運具重大性之活動時，始將發生企業之經營模式變動，例如：企業取得、處分或終止業務項目。

B部分4.4.2 載明，重分類日定義乃次一報導期間首日，亦即，企業經營模式目的變動，須於重分類之日前生效。

例如：若甲公司於 2 月 15 日，決定終止其個人抵押貸款業務，須以4 月 1 日做為重分類日（非公發公司則為次年1月1日），倘第4季決定要改變經營模式，重分類日為明年1月1日。

另外，B部分4.4.3指出，下列情況並非經營模式之變動：

(a)與特定金融資產有關之意圖變動(即使於市場狀況有重大變動之情況下)。

(b)金融資產之特定市場暫時消失。

(c)於企業具不同經營模式之部門間移轉金融資產。

前述很明顯說出美國政府升息而導致債券市價的劇跌，「非屬」金融資產管理的經營模式變動。

金管會或會計研究發展基金會打算用利率上彈幅度超過ICS（國際保險資本標準）對利率風險的加壓幅度，屬於ICS定義的極端情境等為理由，做為符合IFRS9有關金融資產重分類的立論，此等解釋似已違反IFRS 9揭示的「並非經營模式之變動」。

金管會或會計研究發展基金會若強推解釋，其效力如何？是否反倒埋下更多爭議，必須慎思。