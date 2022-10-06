LINE Bank推帳戶餘額快點查 在LINE錢包也能查看

以「介面簡潔」、「操作直覺」、「鎖定用戶剛需」3大策略追求極致化使用者體驗的LINE Bank，為了讓用戶更快速、直覺找到所需要的服務，今（6）日宣布將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中，LINE通訊軟體上的2100萬用戶將有機會體驗這項便利的全新功能。透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank用戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「一般在數位銀行用戶最常使用的服務是查詢『帳戶餘額』及『轉帳』功能，這也是數位金融領域中常見的『高頻』、『剛性』使用需求。為了讓金融服務更隨手可得，我們整合集團資源，將這些服務開口往用戶的眼前推進，直接放進幾乎每天都會開啟的LINE App，藉此減少繁瑣的操作路徑，實現極致化使用者體驗。」

現在用戶更新LINE App至版本12.16.0，即可看到最新「LINE錢包」頁面，點擊餘額顯示「NT$ ***,***」區塊，完成LINE Bank登入驗證後，即可馬上啟用「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能。未來只要點擊「NT$ ***,***」區塊，即可快速登入LINE Bank查看主帳戶可用餘額。而為了保護用戶的資訊安全，「帳戶餘額」僅會在用戶登入後5分鐘內顯示，如果是比較重視隱私的用戶，也可以將帳戶餘額調整為隱藏，或是選擇關閉此功能。

最新「LINE錢包」頁面，不僅新增「LINE Bank帳戶餘額快點查」，若用戶想要進一步喚起「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」、「QR code轉帳」功能，也可於餘額顯示「NT$ ***,***」區塊下方，直接點擊按鈕，進行「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等服務。交易完成後即可從LINE Bank服務回到「LINE錢包」，用戶會感受到整個交易流程更順暢、直覺，而且「無縫」接軌。

為了不間斷優化用戶體驗，LINE Bank開業時，便已提供LINE Bank服務入口捷徑於LINE App「錢包」頁面中，如今直接將「帳戶餘額查詢」及「轉帳」等功能融入客戶的日常通訊場景當中。LINE Bank未來也將持續於「用戶體驗」、「功能」、「點數」3大面向整合LINE生態圈服務，讓廣大用戶享受無斷點、一站式的金融科技服務。