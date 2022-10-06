快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

LINE Bank推帳戶餘額快點查 在LINE錢包也能查看

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

以「介面簡潔」、「操作直覺」、「鎖定用戶剛需」3大策略追求極致化使用者體驗的LINE Bank，為了讓用戶更快速、直覺找到所需要的服務，今（6）日宣布將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中，LINE通訊軟體上的2100萬用戶將有機會體驗這項便利的全新功能。透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank用戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「一般在數位銀行用戶最常使用的服務是查詢『帳戶餘額』及『轉帳』功能，這也是數位金融領域中常見的『高頻』、『剛性』使用需求。為了讓金融服務更隨手可得，我們整合集團資源，將這些服務開口往用戶的眼前推進，直接放進幾乎每天都會開啟的LINE App，藉此減少繁瑣的操作路徑，實現極致化使用者體驗。」

現在用戶更新LINE App至版本12.16.0，即可看到最新「LINE錢包」頁面，點擊餘額顯示「NT$ ***,***」區塊，完成LINE Bank登入驗證後，即可馬上啟用「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能。未來只要點擊「NT$ ***,***」區塊，即可快速登入LINE Bank查看主帳戶可用餘額。而為了保護用戶的資訊安全，「帳戶餘額」僅會在用戶登入後5分鐘內顯示，如果是比較重視隱私的用戶，也可以將帳戶餘額調整為隱藏，或是選擇關閉此功能。

最新「LINE錢包」頁面，不僅新增「LINE Bank帳戶餘額快點查」，若用戶想要進一步喚起「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」、「QR code轉帳」功能，也可於餘額顯示「NT$ ***,***」區塊下方，直接點擊按鈕，進行「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等服務。交易完成後即可從LINE Bank服務回到「LINE錢包」，用戶會感受到整個交易流程更順暢、直覺，而且「無縫」接軌。

為了不間斷優化用戶體驗，LINE Bank開業時，便已提供LINE Bank服務入口捷徑於LINE App「錢包」頁面中，如今直接將「帳戶餘額查詢」及「轉帳」等功能融入客戶的日常通訊場景當中。LINE Bank未來也將持續於「用戶體驗」、「功能」、「點數」3大面向整合LINE生態圈服務，讓廣大用戶享受無斷點、一站式的金融科技服務。

LINE 金融科技 生態

延伸閱讀

LINE Pay「好康地圖」官方帳號新上線 領券現折省很大

基隆地檢署檢察長率隊市場掃街 婆婆媽媽加Line賺獎金

LINE Pay好康地圖官方帳號上線 即時掌握在地店家好康活動

LINE Bank推「帳戶餘額快點查」 在LINE錢包也能查

相關新聞

台幣連3升 外匯交易員：不會太快升破31元關卡

在台股上漲帶動下，外資持續匯入，台幣兌美元今（6）日盤中一度升至31.485元，終場以升值3.8分、31.53元作收，匯...

繼承存款低於3萬元 不需所有繼承人都跑銀行

金管會銀行局今宣布，放寬小額存款繼承的簡便措施，存款3萬元以下的小額存款，繼承人到銀行辦理繼承時，不用再所有繼承人都要一...

日額型醫療險、投資型年金險 即日起開放網路投保

金管會保險局今宣布，網路投保再度放寬，開放2險種可以網路投保，包含日額型住院醫療險、投資型年金險，各保險公司系統準備好就...

LINE Pay好康地圖官方帳號上線 即時掌握在地店家好康活動

行動支付龍頭LINE Pay將地圖服務轉為「好康地圖」、並推出官方帳號，加入好友可即時掌握LINE Pay在地店家各項好...

LINE Bank推「帳戶餘額快點查」 在LINE錢包也能查

LINE Bank為了讓用戶更快速、直覺找到所需要的服務，今（6）日宣布將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢...

公股銀行搶人 一銀招募逾300名新血、起薪上看5萬

第一銀行徵才活動再度開跑，為延攬年後轉職人才，一銀今天表示，徵才報名自明（7）日至10月19日止，預計招募新進行員316...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。