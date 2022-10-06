康和證捐款台南普門仁愛之家 關心安養、養護兩大長照服務

台灣提前進入超高齡社會，老人長期照護已經成為重要社會議題，根據衛福部統計，全台灣老人福利機構，截至今年7月止，全台灣共有1,072家老人安養照顧機構，其中，養護型機構最多有1,008家，照護近45,000位需要照護的老人。康和證券關注老人照護，捐贈財團法人台灣省私立普門仁愛之家30萬元，協助妥善安排老人養護與安養之長照服務需求。

康和證券董事長鄭大宇表示，少子化、高齡化趨勢已難以逆轉，人口老化延伸出來的老人照護問題，更值得大家去重視與關心，台南普門仁愛之家目前有安養、養護兩大服務，其中安養床位48床，養護床位24床，均需照護人力投入與外界善款之捐助，方能達致收容與安養失依老人之目的。

根據統計，目前台灣老人人口中入住安養機構比例約2%上下，對於很多長輩老人來說，安養機構就像是晚年的家，協助日常生活起居，也讓健康狀況不佳，有醫護服務需求老人，均可在機構得到最妥善的照顧。現實層面上更有很多家庭因經濟因素，無法入住照護機構，所以這次捐款期能拋磚引玉，讓更多需要的老人可以在機構得到更妥善的照護，實現普門仁愛之家老有所終的理想。

台灣目前雖有長期照護型、養護型、失智照護型、安養型四大老人照護機構，整體長照服務需求人口已經破80萬以上，有些家庭仰賴外籍看護工與居服員之照護，然而更有高達30萬人以上由自己家人照顧，主要原因多半是每月負擔不起每月數萬元安養機構或外籍看護工聘僱費用，只能被迫離開職場，擔任家庭照顧者主要責任。

康和證券為了鼓勵員工參與公益活動，推動落實公益假制度，每年提供2天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，走入社會投入社會服務與慈善志工活動，在企業內部形成公益DNA， 落實企業社會責任。