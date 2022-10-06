快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

康和證捐款台南普門仁愛之家 關心安養、養護兩大長照服務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券董事長鄭大宇（右一）代表捐贈台灣省私立普門仁愛之家30萬元，由普門仁愛之家董事長李壯源（左一）代表接受。（康和證券/提供）
康和證券董事長鄭大宇（右一）代表捐贈台灣省私立普門仁愛之家30萬元，由普門仁愛之家董事長李壯源（左一）代表接受。（康和證券/提供）

台灣提前進入超高齡社會，老人長期照護已經成為重要社會議題，根據衛福部統計，全台灣老人福利機構，截至今年7月止，全台灣共有1,072家老人安養照顧機構，其中，養護型機構最多有1,008家，照護近45,000位需要照護的老人。康和證券關注老人照護，捐贈財團法人台灣省私立普門仁愛之家30萬元，協助妥善安排老人養護與安養之長照服務需求。

康和證券董事長鄭大宇表示，少子化、高齡化趨勢已難以逆轉，人口老化延伸出來的老人照護問題，更值得大家去重視與關心，台南普門仁愛之家目前有安養、養護兩大服務，其中安養床位48床，養護床位24床，均需照護人力投入與外界善款之捐助，方能達致收容與安養失依老人之目的。

根據統計，目前台灣老人人口中入住安養機構比例約2%上下，對於很多長輩老人來說，安養機構就像是晚年的家，協助日常生活起居，也讓健康狀況不佳，有醫護服務需求老人，均可在機構得到最妥善的照顧。現實層面上更有很多家庭因經濟因素，無法入住照護機構，所以這次捐款期能拋磚引玉，讓更多需要的老人可以在機構得到更妥善的照護，實現普門仁愛之家老有所終的理想。

台灣目前雖有長期照護型、養護型、失智照護型、安養型四大老人照護機構，整體長照服務需求人口已經破80萬以上，有些家庭仰賴外籍看護工與居服員之照護，然而更有高達30萬人以上由自己家人照顧，主要原因多半是每月負擔不起每月數萬元安養機構或外籍看護工聘僱費用，只能被迫離開職場，擔任家庭照顧者主要責任。

康和證券為了鼓勵員工參與公益活動，推動落實公益假制度，每年提供2天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，走入社會投入社會服務與慈善志工活動，在企業內部形成公益DNA， 落實企業社會責任。

外籍看護

延伸閱讀

雲林長庚住宿長照機構啟用 提供全方位健康服務

金沙日照開辦 金門一國中學區一日照年底達標

里長好當嗎？青年里長兼任「優土伯」 薪水油水無私公開

【免費下載】臺中市政府x達伶姐姐 LINE貼圖

相關新聞

台幣連3升 外匯交易員：不會太快升破31元關卡

在台股上漲帶動下，外資持續匯入，台幣兌美元今（6）日盤中一度升至31.485元，終場以升值3.8分、31.53元作收，匯...

繼承存款低於3萬元 不需所有繼承人都跑銀行

金管會銀行局今宣布，放寬小額存款繼承的簡便措施，存款3萬元以下的小額存款，繼承人到銀行辦理繼承時，不用再所有繼承人都要一...

日額型醫療險、投資型年金險 即日起開放網路投保

金管會保險局今宣布，網路投保再度放寬，開放2險種可以網路投保，包含日額型住院醫療險、投資型年金險，各保險公司系統準備好就...

LINE Pay好康地圖官方帳號上線 即時掌握在地店家好康活動

行動支付龍頭LINE Pay將地圖服務轉為「好康地圖」、並推出官方帳號，加入好友可即時掌握LINE Pay在地店家各項好...

LINE Bank推「帳戶餘額快點查」 在LINE錢包也能查

LINE Bank為了讓用戶更快速、直覺找到所需要的服務，今（6）日宣布將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢...

公股銀行搶人 一銀招募逾300名新血、起薪上看5萬

第一銀行徵才活動再度開跑，為延攬年後轉職人才，一銀今天表示，徵才報名自明（7）日至10月19日止，預計招募新進行員316...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。