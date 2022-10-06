渣打：強勢美元一路到年底 明年有望現轉折

渣打銀行今公布第4季投資展望，會中預估美國升息循環可能在年底進入尾聲，美元到第4季仍走強，美元指數有機會達到116.5到117區間，但未來半年到1年有可能觸頂後逆轉。

渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪表示，預期利率4.5%會是這一次聯準會升息循環終止利率，預期美聯準會年底升息完後，到明年會進入觀望，美國升息循環可能在年底進入尾聲。明年全球經濟除中國外，多數國家都是持續下行，尤其擔憂英國會有大幅度衰退。

美國升息導致美元獨強，劉家豪表示，美元漲勢不但是金融市場波動資金避險的結果，也是第4季造成金融市場波動的原因之一，預期短期美元的強勁走勢將持續，美元指數第4季甚至有機會達到116.5至117的區間。

但劉家豪指出，未來半年到1年強美元有可能出現轉折，美元走勢可能在觸頂之後出現逆轉，投資人可以觀察3關鍵：第一，聯準會升息循環何時出現尾聲，預估年底升息後明年會成觀望；第二，中國20大會議是否有向市場釋出退出清零政策，市場疑慮下降後，美元避險因素會稍微淡化；第三，雖然可能性不高，但俄烏戰爭若能打破僵局，對歐洲能源的疑慮有所下降，歐元回穩會使美元回落，全球非美貨幣也會出現反彈。

強勢美元是否可能造成新一波金融風暴？劉家豪認為，目前美國經濟衰退但還未到金融危機爆發的階段，市場預估軟著陸、輕衰退的機率約2成，主要國家央行也有看到這風險，多國央行皆出手做干預試圖「拆彈」，各國央行在升息過程中也意識到要控制危機，避免從經濟衰退變成金融危機，各國央行出手干預匯市，就是希望避免新一輪風暴，預期第4季會看到央行口頭干預或出手干預的動作愈來愈多。

近期日本、英國、中國央行皆出手干預匯市，劉家豪說，日本央行在1998年底以來第一次出手干預，但干預完後日圓還是維持偏弱，預期日圓第4季仍維持偏弱格局，但時不時會看到央行干預動作，預期後續貶值幅度不會更擴大，有機會回到兌美元接近140至141附近震盪。

英鎊部分，英國的通膨率還有9%，英國財政在寬鬆但貨幣在緊縮，市場維持觀望與恐慌，英國是所有成熟國家有出現明顯停滯性通膨的經濟體，預期將拖累英鎊表現；人民幣部分，預期明年中國經濟成長率有機會在5%以上，人民幣可望回升至7.0附近的價位。

股債部分，劉家豪認為，債券可以開始做配置，債券價格已經提前反映完升息的影響，隨著第4季底利率水準進入升息循環的高點，債券利率攀升，最壞情況也許接近轉折點；股市部分，目前已修正3成左右，已提前反應經濟陷入衰退的前景，但美國經濟數據在特定產業還是比較熱，第四季可能在11月升息前有跌深的反彈機會。

黃金部分，劉家豪表示，在利率走升及美元強勁的背景下，黃金這次抗通膨避險的特性並不顯著，導致全球黃金ETF資金連續第4個月淨流出，讓黃金價格面臨壓力，但後續隨著停滯性通膨擔憂漸升，及地緣衝突的避險需求，加上全球央行貨幣儲備的多元化政策，實物黃金的需求依舊存在，從避險的角度，黃金仍可考慮納入投資組合，但最多配置5%即可。