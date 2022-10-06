南山人壽攜手工研院 發布延長健康壽命白皮書

南山人壽今(6)日攜手工研院發布《延長健康壽命白皮書》，提出延長國人健康壽命的三大倡議，並宣布推出升級版的長照服務地圖2.0，集結11面向、30項服務，一站式滿足高齡族群健康促進及醫療照護需求。

倡議一、政府與民眾齊力實踐健康生活形態。

根據世界衛生組織(WHO)統計，影響全球中高收入國家健康壽命長短的原因，有超過六成與慢性病相關。政府與民眾必須共同努力，逐步實踐新的健康生活型態，包括改善飲食習慣、生活習慣、增加身體活動量等，藉此有效延長健康壽命。

倡議二、創新保單設計，促動民眾積極改變生活型態。

保險業可扮演整合健康與醫療照護產業資源的角色，透過創新的保險商品設計，蒐集保戶生活型態數據、體況健康數據，鼓勵保戶做好自主健康管理、改變生活型態。

倡議三、建置健康產業生態系，提供一站購足服務。

集結養生福祉、運動健身、健康管理、飲食健康、心靈健康等跨領域業者，建置完整的健康產業生態系，提供一站式購足的全方位服務。尤其，當保險業者、政府、醫療服務業者能夠共同分擔風險、打造基於價值的保險給付模式，不僅可增進銀髮族生活品質、減少保險公司給付壓力、亦可減少醫療資源的負荷，達到多贏效果，有利於國人整體健康壽命提升。

呼應《延長健康壽命白皮書》研究發現與倡議，南山人壽積極發揮保險公司的社會影響力，提出三大對策協助國人延長健康壽命，透過創新商品及多元服務打造有品質的老年生活，創造更健康的世界。

對策一：從理賠走向全方位守護，推出創新的外溢商品群。

南山人壽商品精算暨數據管理資深副總陳維新分析，隨著消費意識抬頭、數位科技興起、醫療技術精進以及南山人壽所掌握的數據量能提升，保險商品從All in one走向分群分眾，功能也從事後理賠走向全方位的健康守護。

為鼓勵國人改變生活型態、延長健康壽命，南山人壽近年陸續推出結合外溢機制的新商品，鼓勵民眾加強自身健康管理及健康行為，創新推出健檢型現金回饋外溢保單。目前現售外溢保單商品數多達36張，商品種類包括日額型／實支實付型住院醫療、手術醫療、長期照顧以及癌症保險等。多元且彈性化的商品選擇，也讓南山人壽的外溢保單銷售在2022年前八月以41萬件新契約，連續三年登上外溢保單的件數王。

對策二：提供種類最齊全的長照商品選擇。

南山人壽致力提供種類最齊全的長照商品選擇，自2004年推出首張長照商品以來，至今累計推出已達20張長照商品，現售亦多達10張之多，含1年期、定期險及終身險，部分商品同時提供身故保障或強化失智保障，希望滿足各族群所需的長照保障。根據壽險公會的統計，截至2022年第2季，南山人壽的長照險初年度保費收入市佔率高達46%，連續多年拿下長照保險第一品牌。

對策三：推出升級版長照服務地圖2.0，集結11大面向、30項服務。

為守護國人健康，南山人壽於2020年成立健康守護圈，攜手多家優質的跨業合作廠商，從全人健康的角度出發，規劃健康、亞健康、疾病、失能四個歷程的服務。為快速提供指引、並滿足樂齡族健康促進及醫療照護需求，2022年推出升級版的長照服務地圖2.0，提供健康護理、飲食營養、對抗失智、樂活運動、心理支持、居家環境、輔具支持、復健復能、銀髮學習、交通接送、生活照護等11個面向、共計30項服務，集結跨領域力量，協助國人快速掌握延長健康壽命的對策與解方，打造有尊嚴、有品質的老年生活。

欲了解更多《延長健康壽命白皮書》研究內容，以及南山人壽健康守護圈長照服務地圖，可至南山人壽「健康守護圈」平台-主題服務(https://reurl.cc/zNkYNk)及長照服務專區「樂齡好靠山」(https://reurl.cc/m3QDZW)專區。