LINE Bank推「帳戶餘額快點查」 在LINE錢包也能查

LINE Bank為了讓用戶更快速、直覺找到所需要的服務，今（6）日宣布將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中，LINE通訊軟體上的2,100萬用戶將有機會體驗這項便利的全新功能。

透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank用戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。

LINE Bank總經理黃以孟表示，一般在數位銀行用戶最常使用的服務是查詢帳戶餘額及轉帳功能，這也是數位金融領域中常見的高頻、剛性使用需求。為了讓金融服務更隨手可得，整合集團資源，將這些服務開口往用戶的眼前推進，直接放進幾乎每天都會開啟的LINE App，藉此減少繁瑣的操作路徑，實現極致化使用者體驗。

最新「LINE錢包」頁面，不僅新增「LINE Bank帳戶餘額快點查」，若用戶想要進一步喚起「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」、「QR code轉帳」功能，也可於餘額顯示「NT$ ***,***」區塊下方，直接點擊按鈕，進行「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等服務。交易完成後即可從LINE Bank服務回到「LINE錢包」，用戶會感受到整個交易流程更順暢、直覺，而且「無縫」接軌。