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LINE Pay好康地圖官方帳號上線 即時掌握在地店家好康活動

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay。圖／LINE Pay提供
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行動支付龍頭LINE Pay將地圖服務轉為「好康地圖」、並推出官方帳號，加入好友可即時掌握LINE Pay在地店家各項好康活動通知，並引導至「好康地圖」快速查找附近在地店家或下載熱門主題優惠券。LINE Pay地圖服務更名為「好康地圖」新上線，即日起至10月13日推出「好康地圖」簽到活動，完成指定條件即可免費獲LINE POINTS 10點；11月3日前加入LINE Pay「好康地圖」官方帳號好友，即可免費下載超可愛貼圖。

LINE Pay全台支付據點已超過41萬處，提供在地店家資訊的地圖服務近期更名為「好康地圖」新上線，彙整所有好康資訊讓用戶一站找優惠。LINE Pay正式推出「好康地圖」LINE官方帳號，匯集服務包括：人氣主題優惠券即時通知，每月發送「好康報」，第一時間傳遞在地店家好康資訊與領券連結，讓用戶可透過「好康地圖」官方帳號週週領、月月領主題優惠券。熱門主題店家介紹。從吃、喝、玩、樂等各面向介紹人氣店家最新動態，並第一手掌握各種LINE POINTS回饋資訊。以及手機桌布免費下載。每月好康報將附贈好康地圖手機桌布，與用戶分享都市旅者的慢活步調。

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