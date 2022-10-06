中國建經：南京復興都更新建工程開工動土

南京東金融商圈軸線上最受矚目的南京復興都市更新案，今（６）日順利完成開工動土典禮儀式。中國建經指出，該大樓基地近800坪，改建後為地上22層、地下5層的鋼骨造A級商辦大樓，總樓地板面積達13,608坪，全案預計2026年完工，更新後建物導入黃金級綠建築及耐震標章設計。

中國建經指出，彰銀、中壽、元大等三大金控相關法人公司，2017年委託中國建經代理實施更新改建，自受委任後不到五年，中國建經便協調委託人達100%共識、建構建築師與都更相關專業團隊、並完成分配協議，更以台北市獨有的都市更新168專案辦理，迅速完成更新案中最為複雜的審議期程，於2021年取得更新計畫核定與建照，同年8月工程發包，在疫情期間工程物價飆漲、工班人力緊俏狀況下，2個月內即完成工程決標，於2021年10月與華熊營造完成工程簽約。

為擴大都市整體公益性並改善環境，在代理實施者中國建經建議下，捐贈「新增捷運出入口」公益設施，並同步整合人行環境及公車站牌，整體提升公共運輸系統之使用、完善人行動線；而該部分並無申請容積獎勵，更大氣展現三大金控企業社會責任精神。

中國建經為民國75年由土地銀行及兆豐銀行投資成立，投入建經服務至今已超過36年。自921地震發生後，中國建經體認老舊社區進行都市更新是未來不動產及都市發展之趨勢，遂積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助921受災戶重建家園，同時也協助大台北地區70年前後興建完工之高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上的亮麗實績。可說不僅是第一家建築經理公司，也是投入全台社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。