快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

國泰金李長庚：經濟狀況明年下半年有機會轉好

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
國泰金控總經理李長庚今(6)日上午以財團法人台灣理財顧問認證協會理事長身分，在2022世界投資者週聯合論壇上致詞。主辦單位/提供
國泰金控總經理李長庚今(6)日上午以財團法人台灣理財顧問認證協會理事長身分，在2022世界投資者週聯合論壇上致詞。主辦單位/提供

國泰金控（2882）總經理李長庚今(6)日以財團法人台灣理財顧問認證協會理事長身分，出席2022世界投資者週聯合論壇，期間被電視台記者問到，明年經濟會不會比較好，李長庚說：「明年下半年各項經濟狀況有機會轉好，如果沒有再突發其他狀況，看起來是有機會。」

李長庚說，目前狀況下，大家關心美國聯準會(Fed)未來升息動態、其他國家升息動態，論壇邀請演講的2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)給了很多指引，他是真的大專家，聽他的話。

投資市場方面，李長庚說，通膨是主要影響因素，今年通膨基期高，明年通膨數字理論上會相對低一點。通膨本身可以有效控制的話，各國央行升息壓力會變小，通膨能慢慢恢復下來。加上其他疫情影響減低、供應鏈影響減低，經濟慢慢恢復正常，風險性資產相對風險變小，投資人信心會更強。

李長庚提倡災難投資法，他說災難投資法是長期比較不敗方法，但並不是隨時閉眼睛買，股市跌深，比如10年線以下閉著眼睛買，不過，一輩子不會碰到幾次10年線跌破。所以，市場跌一段時間，根據自己財務狀況，定時定額、分散投資，長期來講勝率會比較高。

通膨 長庚

延伸閱讀

保羅克魯曼預言 2024年後將重回低利率環境

GIS-KY出貨受惠於iPad新機效應 9月營收回溫

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

能源股力抗景氣逆風

相關新聞

9月外匯存底金額 連三降

央行昨（5）日公布9月外匯存底金額為5,411.1億美元，連三降並為近一年半新低，單月減少43.7億美元，為近12年來最...

新台幣午盤升3.8分 暫收31.53元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.53元，升3.8分，成交金額7.39億美元

白話財經EP79｜升息不只讓房貸族喊苦 房價有機會大修正？

央行今年連番升息，對房市影響日漸浮現，已入手的人該如何應對？還在等進場的人真能有好機會？

首購族必看！今年累計升2碼 信義房屋提進場買房建議

央行日前再度宣布升息半碼，累積今年升息已達2碼，房貸利率地板價1.81%創2016年以來新高。升息走勢下，首購族該如何找...

將來銀行調升活儲利率 6萬元內享3.2％、逾30萬0.9％無上限

純網銀「將來銀行」今（6）日宣布調高活儲利率最高至3.2%，且不限制年齡、不分新舊戶，均能同享此優惠利率，消息一出，再度...

第一銀行招募逾300名新血 起薪上看5萬

想捧銀行金飯碗的看過來！第一銀行徵才活動開跑，為延攬年後轉職人才，本次徵才報名自10月7日至10月19日止，預計招募新進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。