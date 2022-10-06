國泰金李長庚：經濟狀況明年下半年有機會轉好

國泰金控（2882）總經理李長庚今(6)日以財團法人台灣理財顧問認證協會理事長身分，出席2022世界投資者週聯合論壇，期間被電視台記者問到，明年經濟會不會比較好，李長庚說：「明年下半年各項經濟狀況有機會轉好，如果沒有再突發其他狀況，看起來是有機會。」

李長庚說，目前狀況下，大家關心美國聯準會(Fed)未來升息動態、其他國家升息動態，論壇邀請演講的2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)給了很多指引，他是真的大專家，聽他的話。

投資市場方面，李長庚說，通膨是主要影響因素，今年通膨基期高，明年通膨數字理論上會相對低一點。通膨本身可以有效控制的話，各國央行升息壓力會變小，通膨能慢慢恢復下來。加上其他疫情影響減低、供應鏈影響減低，經濟慢慢恢復正常，風險性資產相對風險變小，投資人信心會更強。

李長庚提倡災難投資法，他說災難投資法是長期比較不敗方法，但並不是隨時閉眼睛買，股市跌深，比如10年線以下閉著眼睛買，不過，一輩子不會碰到幾次10年線跌破。所以，市場跌一段時間，根據自己財務狀況，定時定額、分散投資，長期來講勝率會比較高。