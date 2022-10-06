將來銀行調升活儲利率 6萬元內享3.2％、逾30萬0.9％無上限

純網銀「將來銀行」今（6）日宣布調高活儲利率最高至3.2%，且不限制年齡、不分新舊戶，均能同享此優惠利率，消息一出，再度受網友激賞，堪稱是沒有資格限制前提下的國內銀行中，最寵客戶的銀行。

據將來銀行公告，本次三段式活儲專案優惠利率均調高0.1個百分點，6萬（含）元內活儲利率享3.2%、6~30萬（含）元享1.4％，逾30萬元享活儲利率0.9％且金額無上限，走期至少到今年底。加上將來銀行自開業以來就有的每月6次跨行提款及66次跨行轉帳免手續費、刷「將將卡」最高回饋5％、新開戶並完成裝置綁定獲200Ｎ點等等優惠。

將來銀行表示，相較於升息後的其他銀行1年期「定期存款」牌告利率多低於1.4％，將來銀行本次「活期儲蓄」利率最高3.2％，高出同業近2個百分點不說，還不存在若提前解約利息得先打8折的硬傷，資金享高利的同時，又保有最充沛的使用彈性，加上「日日計息、月月領息」的特性，錢存在將來銀行超有感！

將來銀行指出，此作法進而衍生了網友一全新的行為模式：每遇到發息日，不少網友因收到入息通知，而登入將來銀行APP看到「非常有感」的利息金額入袋，會忍不住主動至社群上分享，進而帶動「將將粉」持續成長。

將來銀行自開業以來提供利率最低1.58％起的超優惠信貸，專案限時至今年底。此外，身為首家取得網路投保業務執照的純網銀，預計將於今年第四季推出協助客戶「買對不買貴」的保險服務。將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行持續提供「更便利」、「更客製化」、「更優惠」的金融產品及服務給客戶，期許成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶。