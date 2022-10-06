快訊

台積電早盤上漲6元 台股一度揚升近百點逼近13900點

「來幹電視台」！俄國最後一家獨立電視的新聞死鬥

台股今開盤上漲64點 台積電上漲5.5元

第一銀行招募逾300名新血 起薪上看5萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

想捧銀行金飯碗的看過來！第一銀行徵才活動開跑，為延攬年後轉職人才，本次徵才報名自10月7日至10月19日止，預計招募新進行員316名，包含一般人員、雙語人員、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員七大類別，有志進入金融業的你，可儘速至金融研訓院網站查詢，一同搭乘「第一銀行幸福列車」邁向永續未來。

第一銀行表示，本次新進人員招募將依招募類別給薪，一般人員、電話行銷人員及客服人員依所訂資格條件約3萬7,000元至4萬2,000元，雙語人員約4萬7,000元，徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），每年均挹注可觀集團資源推動各項員工照護措施及培訓計畫，致力打造幸福企業職場氛圍，提供員工「揪感心」的福利措施及職場發展舞台，不僅領先公股金融同業開辦員工持股暨儲蓄信託、大幅拉升生育補助，2022年更透過全體員工加薪4％，以及再次提高優於法令之孕育假別及育兒福利等，榮獲新北市「友善家庭暨工作平等措施」優良企業 ，經營成果備受肯定。

第一銀行需才地區遍及全台，徵才活動預計11月上旬辦理筆試，12中旬辦理面試 ，最後甄選結果將於12月下旬公布，詳情可上金融研訓院查詢。

第一銀行延攬年後換職人才，將招募逾300名新血，起薪最高上看5萬元。圖/資料照片
第一銀行延攬年後換職人才，將招募逾300名新血，起薪最高上看5萬元。圖/資料照片

第一銀行 徵才活動

延伸閱讀

餐飲商機復甦 築間第3季營收翻倍創新高

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦 董事會全面改組

環狀線職缺徵求開跑 新北捷運擴大徵才起薪最高58K

中華大學CP值說惹議 學者：入學分數越低CP值豈不越高

相關新聞

9月外匯存底金額 連三降

央行昨（5）日公布9月外匯存底金額為5,411.1億美元，連三降並為近一年半新低，單月減少43.7億美元，為近12年來最...

第一銀行招募逾300名新血 起薪上看5萬

想捧銀行金飯碗的看過來！第一銀行徵才活動開跑，為延攬年後轉職人才，本次徵才報名自10月7日至10月19日止，預計招募新進...

新台幣開盤升1.8分 為31.55元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.55元開盤，升1.8分

央行阻貶9月外匯存底減43.7億美元

市場憂慮強勢美元恐掀起新一波金融風暴，中央銀行昨公布九月底我國外匯存底降至五四一一點○七億美元，月減四十三點七五億美元，...

台幣連二升 攀半個月高點

熱錢蜂擁匯入，激勵新台幣匯率昨（5）日終場強升1.8角，收31.568元，連兩升並為半個月新高，單日升值1.8角，創逾四...

壽險財務與清償能力 不只看淨值比

近期壽險業淨值不足法定下限3%，引發各界討論與關注，特別是大型保險公司及部分外商公司的淨值比率自今年中開始大幅滑落。對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。