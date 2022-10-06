第一銀行招募逾300名新血 起薪上看5萬

想捧銀行金飯碗的看過來！第一銀行徵才活動開跑，為延攬年後轉職人才，本次徵才報名自10月7日至10月19日止，預計招募新進行員316名，包含一般人員、雙語人員、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員、電話行銷人員及客服人員七大類別，有志進入金融業的你，可儘速至金融研訓院網站查詢，一同搭乘「第一銀行幸福列車」邁向永續未來。

第一銀行表示，本次新進人員招募將依招募類別給薪，一般人員、電話行銷人員及客服人員依所訂資格條件約3萬7,000元至4萬2,000元，雙語人員約4萬7,000元，徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理），每年均挹注可觀集團資源推動各項員工照護措施及培訓計畫，致力打造幸福企業職場氛圍，提供員工「揪感心」的福利措施及職場發展舞台，不僅領先公股金融同業開辦員工持股暨儲蓄信託、大幅拉升生育補助，2022年更透過全體員工加薪4％，以及再次提高優於法令之孕育假別及育兒福利等，榮獲新北市「友善家庭暨工作平等措施」優良企業 ，經營成果備受肯定。