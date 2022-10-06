從應對氣候變遷看投資：五大機會、兩大風險

由國際證券管理機構組織(IOSCO)主導策劃的國際金融盛事-世界投資者週(簡稱WIW)活動登場，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷策略經理人克雷格•卡麥隆受邀於10月5日「2022年國際資產管理論壇II –永續發展趨勢與落實」主講，分享他長期在國際資產管理公司中如何將氣候變遷議題整合至基金投資決策等精闢觀點和實務做法，協助國內投資人以正確心態、宏觀視野及長期觀點來看氣候變遷投資。

富蘭克林證券投顧表示，短期市場持續擔心全球央行升息、經濟成長放緩或景氣衰退的風險，可能牽動全球股市震盪，但我們認為短期市場震盪將是進場氣候變遷商機的絕佳買點。預期脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，從中發掘可以對氣候變遷有正面影響力且評價面被低估的機會。

氣候變遷主題帶來五大機會、兩大風險

克雷格•卡麥隆表示，氣候變遷是2020年代影響全球經濟和投資市場的關鍵驅動因子，投資機會與風險應運而生，看好氣候變遷主題將為投資人帶來五大機會，包括：(1)為了朝低碳經濟轉型發展，將帶動許多氣候變遷投資主題快速成長，包括公用事業、基礎建設、電動車產業，生產電動車所需的原物料或金屬生產商也將受惠；(2)各國推動減碳政策或法令規範背後有強大的政治動力支持；(3)消費者意識提高，將反映在產品和服務的選擇上，重新校準各產業的贏家與輸家；(4)透過投資人需求和法令監管的轉向，資金將偏好支持那些已做好應對氣候變遷的公司或技術，降低公司的資金成本，並鼓勵公司進行更多低碳投資。(5)透過主動的投資策略可以與管理階層參與(engagement)並驅動公司進行變革。

另一方面，克雷格•卡麥隆表示，如果選擇不採取任何行動的投資人，將面臨錯失結構性產業變革機會，以及過度曝險於面臨碳稅等法令規範逆風的兩大風險。

氣候變遷策略多元，建議可留意氣候變遷主題式投資

克雷格•卡麥隆表示，隨著第三方機構如MSCI、Sustainalytics、碳揭露專案(CDP)和氣候相關財務揭露工作小組(TCFD)等敦促跟發展之下，過去十年對於公司在氣候變遷或永續議題的資訊揭露已有顯著改善。在投資流程中整合氣候變遷的方式眾多，其中同時結合財務報酬和影響力因子的做法是責任投資和永續投資。克雷格•卡麥隆指出，目前最常見的做法是責任投資中的正面篩選策略，尋找碳排放較低或是致力於淨零排放的公司，建議投資人可多留意永續投資中的氣候變遷主題式投資以發揮更大的影響力，因為除了正面篩選出碳排放較低的企業之外，氣候變遷的主題式投資是希望發掘出哪些公司的產品或服務能協助經濟活動或其他公司避免碳排放(avoided emission)，例如提供氣候變遷解決方案的公司，以及位於轉型期的公司，後者係指原本碳排放或資源強度位於中高水準，但公司在該產業中已扮演減少碳排放或減少資源強度的領導者，並透過與公司管理階層的參與來敦促更佳實踐。

克雷格•卡麥隆提醒，上述這些整合氣候變遷的投資策略會產生截然不同的投資標的和投資成果，沒有孰優孰劣之分，重點是投資人必須要正確了解自己投資的產品，避免認知錯誤。