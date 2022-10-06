撇資產重分類爭議 第一金救第一金人壽淨值以增資為先

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

9月底有七家壽險公司淨值比低於3%，採到監理紅線，其中包括第一金控（2892）旗下第一金人壽，立委關切如何解決以及對資產重分類的看法，第一金董事長邱月琴表示，第一金會優先以增資方式來因應第一金人壽淨值比低於3%的問題。

壽險淨值鉅額蒸發，擬透過金融資產重分類的方式救淨值，多位立委關切相關議題，第一金人壽9月底淨值比2.03%，立委高嘉瑜在5日立法院財委會質詢，問第一金如何處理以及對資產重分類的立場。

邱月琴答詢表示，第一金人壽資本額只有50幾億元，但是在其他綜合損益OCI的金融資產部位高達40億元，對於支持OCI資產改列AC（按攤銷後成本衡量），以利淨值回升，目前多數壽險沒有表態，第一金人壽缺額7億元，第一金會優先以增資來因應淨值比低於3%問題。

淨值比 第一金控 壽險公司

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