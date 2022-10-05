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潤成持南山人壽123億股全質押 淨值不翻正恐須還錢減債

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

南山人壽（5874）大股東潤成控股190億元聯貸展期，增提南山人壽股票擔保品質設比衝上100%，也就是潤成持有南山人壽股票123.7億餘股全部都質押作為擔保品，聯貸銀行5日指出，因為潤成聯貸要展期但8月底南山人壽淨值持續下降，所以必須增加股票質設以維持擔保品價值與貸款金額不變。

不過，增加質設是在9月底南山人壽淨值轉負之前，且潤成持股全數設質後再無增擔保品空間，因此銀行團將針對南山人壽淨值轉正的改善計畫與能否盡速落實，必要時召開銀行團會議討論進一步確保債權行動。

據聯貸銀行透露，潤成方面已針對南山人壽淨值轉負，主動與銀行團聯繫，金管會也出手支持壽險業金融資產重分類，以解壽險淨值大降危機，根據潤成方面說明，只要金融資產重分類金管會能夠盡速拍板，南山人壽的淨值在10月底即可轉正，考量南山人壽經營良好，往來正常，因此聯貸銀行會給其改善時間，先觀察金融資產重分類是否能及時落實，若仍有變數，不排除召開銀行團會議，請潤成向銀行團報告改善計畫，與認定擔保品價值變動，看是否要再做其他信用強化增加擔保，或是先部分還款降低放款餘額等確保債權動作。

多位立委5日在立法院財委會上，關切財政部督導公股行庫接受潤成增加質設南山人壽股票，向銀行貸款「搬錢」，承受南山人壽淨值轉負風險。潤成是在兆豐銀質設股票，對此兆豐銀董事長張兆順說明，這是合庫銀兩年多前主辦 190億元聯貸案，以140%維持率換算，擔保品約價值300億元左右，最近期滿申請展延2年，因此南山人壽淨值下滑而要求其追加擔保品，貸款額度不變。

根據公開資料，潤成從聯貸簽約起，質設南山人壽股數一直都維持76.78億股，質設比為62.03%，但是在9月28日卻增加質設46.98億股，變成潤成名下持有的南山人壽股票全部都設定擔保，質設比也瞬間衝上100%。債權銀行指出，8月增加質設，一是潤成進行聯貸展期，二是8月到了每半年檢核擔保品價值的週期，南山人壽淨值大降，所以債權銀行要求潤成補足擔保品，增加質設南山人壽股票數量。

潤成控股入主南山人壽，向以公股銀行為主的銀行團辦理聯貸，以南山人壽股票為擔保，由於南山人壽沒有上市櫃，因此初期銀行是以股票面額10元認定價值。不過，今年來壽險業因美國強升息導致資產評價損失，淨值大幅下滑，因此債權銀行檢核擔保品價值經評估後要求其補設質股票。不過，相隔不過數日，南山人壽在9月底淨值轉為負值，雖然還不到下次檢核擔保品價值的週期，但淨值轉負茲事體大，銀行團因此關注南山人壽何時淨值能夠轉正。

南山人壽 淨值 股票

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