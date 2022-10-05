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永達保經前3季保費仍逆勢成長14% 估第4季旺季更旺

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
永達保經今天舉行「永續長照專車送達」捐贈記者會。記者巫其倫／攝影
永達保經今天舉行「永續長照專車送達」捐贈記者會。記者巫其倫／攝影

保費持續逆勢成長，永達保經董事長吳文永今（5）日表示，今年前3季新契約保費收入仍持續成長，相較去年同期仍成長14%，後續第四季隨國境解封，進入到旺季，保費收入應可持續穩健成長。

永達保經今天舉行「永續長照專車送達」捐贈記者會，永達自2018年啟動長照服務專車捐贈計畫後，已邁入第5年、捐出40輛長照專車，預計8年將捐出64輛專車。永達強調，希望後疫生活能透過長照專車，提供便捷安全的交通接送服務，讓長輩們多參與機構活動，增加互動機會活化大腦，降低或延緩失智風險。

吳文永會後接受媒體聯訪提到，永達保費收入持續穩健成長，並強調保險和所得有關，未來隨國境解封，民眾賺錢機會變多、產業活絡下，民眾所得提高，買保險意願會提高，第四季進入「旺季」，保費收入應可穩健成長。

至於防疫保單問題，吳文永則說，「防疫保單的營收不叫營收，反而是傷害」，看費用支出就可看出，防疫保單其實是帶來傷害，這1年可能就把過去20年賺的錢都吃掉了，並強調「本來就不應該設計（防疫險）」。

另針對壽險業淨值危機，吳文永認為，壽險公司長、短期投資有差異性，因此將投資部位擺在不同會計科目，因此，對於淨值和損益產生不同影響，而現在利率持續向上，有些壽險公司討論資產重分類，就是要解決現狀，不要讓淨值波動這麼劇烈。

保經業者淨值是否也衝擊？他則強調，保經還是專注在業務通路行銷，並沒特別做什麼投資，相對上並沒有受影響。

防疫保單 保費 壽險公司

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