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國際金融市場上沖下洗 央行信心喊話：有足夠能力因應

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

國際金融市場上沖下洗，市場憂慮強勢美元恐掀起新一波金融風暴，對此，中央銀行外匯局局長蔡烱民今（5）日信心喊話說，今(2022)年上半年金融市場波動加劇，央行持續在匯市進行調節，加上我國為經常帳順差國家、廠商仍有賣匯需求，面對金融市場劇烈變化，「央行有足夠能力，有信心能因應匯市波動。」

央行今日公布9月外匯存底金額為5,411.07億美元，連三降並為近一年半新低，單月減少43.75億美元，為近12年來最大；蔡烱民表示，9月外匯存底變動的主要原因有三，包括外匯存底投資運用收益入帳、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

蔡烱民指出，9月外匯存底大減，主要是美元升值，以及央行為阻貶而拋出外匯。據統計，9月美元指數上漲3.14%，非美貨幣貶幅擴大。其中，英鎊因英國財政政策等因素重挫5.1%、澳幣下跌5.74%，加幣與日圓分別貶值4.67%與4.24%，人民幣與星元分別下滑3.02%與2.73%，歐元貶幅為2.33%，新台幣9月貶勢較重、約4.46%。

蔡烱民表示，央行統計，9月外資盈餘匯出20幾億美元，因此，加計金管會公布的本金匯出部分，外資9月總共淨匯出約80多億美元。

今年以來外資持續出走，央行總裁楊金龍先前在立法院透露，熱錢今年淨匯出規模約400、500億美元，今年上半年，央行為避免新台幣貶勢失控，累計淨賣匯82.5億美元。

近期市場憂慮，新一波金融風暴山雨欲來，蔡烱民分析，市場確實有這樣的說法，不過也有官員認為，美國經濟能夠達到軟著陸（soft landing）目標，如果景氣沒有太大修正、通膨下來速度較快，聯準會升息步調就可能放緩，市場也會變得平穩。

蔡烱民表示，「這幾天美債殖利率下來，美股上漲就帶動亞洲股市反彈，顯示影響市場最主要的因素就是美國貨幣政策。」

蔡烱民說明，近期金融市場波動較大，主要是美國貨幣政策緊縮力道強勁，帶動利率水準走高，對股市不利，今年以來美股屢次往下修正；另外，美國採取緊縮貨幣政策也會抑制景氣，進而影響企業獲利及營收表現。

央行

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