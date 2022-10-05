永達保經送愛 捐贈長照專車邁入第五年

永達保經自2018年啟動長照服務專車捐贈計畫已經邁入第五年，2022年10月5日於圓山花博入口廣場辦理永達長照服務專車聯合捐贈記者會。希望透過不間斷地辦理捐贈活動，喚起社會各界持續對長照議題的關注。記者會現場邀請衛生福利部祝健芳司長，受贈縣市政府及機構代表長官：台北市立健順養護中心、新北市三峽區公所、桃園市原生力全人協會、新竹縣福田社福協會、台中市中華傳愛協會、台南市伊甸基金會、高雄市達卡努瓦文建站、屏東縣經立長照中心，共同見證2022永達長照服務專車捐贈儀式，藉由長照專車將服務送往各個需要的角落，把愛傳遞出去，讓長者再次舞動生命的光芒。

台灣在2018年進入高齡社會，推估2025年邁入超高齡社會，這也意謂高齡照護需求急遽上升，無可避免的照護責任，直接衝擊三明治世代的家庭經濟和時間分配，因此健全的照護資源將帶給照護者很大的助力，其中長照專車亦扮演了重要角色。永達保經吳文永董事長表示：「永達捐贈長照專車協助縣市政府、機構擴大長照服務，提供能讓長輩覺得安心、安全的便捷交通，不僅在疫情期間讓長者可以持續就醫、復健，也讓照服員可以機動的探訪獨居長輩、派送防疫物資等，在疫情稍緩後，提升長輩外出意願，接送老長輩參與共餐活動、社區課程、日間托老等，增加互動機會來活化大腦，可以降低或延緩失智風險，藉此豐富老後生活。」

72歲的勝雄阿公喜歡四處趴趴走，自生病後就容易暈眩、昏倒，日前一個人在家暈眩摔倒讓家人非常擔心，自從有了長照專車接送阿公到日照中心後，每天有不同的課程可參與，照服員還會帶阿公拍抖音，讓家人了解阿公參與活動的狀況；天氣好的時候還會透過長照專車帶阿公到北投泡腳或是動物園走走，充實的活動安排讓阿公生活恢復了光彩，在日照中心有人相互照應也讓家人能夠安心。

三年前被發現有失智病況的阿茶阿嬤，身體和精神狀況急遽惡化，甚至出現躁鬱、妄想等症狀，身體的不適造成脾氣暴躁，剛到中心時完全無法和照服員交流，吃飯、如廁也無法自理，經過一段時間的陪伴後，阿嬤現在可以自己吃飯上廁所，也能記得照服員的名字，情緒也穩定許多。長照專車有升降梯讓坐輪椅的阿嬤能夠輕鬆方便上下車，大大提升出門的意願，也減輕家人的負擔。

永達自2018年開始捐贈長照專車，持續不間斷地推廣『永續長照 專車送達』的理念，企盼達到拋磚引玉之效，喚起更多人注意長照需求的日益迫切，也協助各縣市政府積極推動高齡友善城市，支持長者在地老化。長照專車捐贈計畫能持續辦理要感謝全體永達人捐出每月所得1%，並結合永達健走活動北、中、南三區所有參與者的報名費，作為長照服務專車為時八年共64台的購置經費。永達希望後疫生活能透過長照專車，提供便捷安全的交通接送服務，讓長輩們多參與機構活動，增加互動機會活化大腦，降低或延緩失智風險，藉此豐富老後生活，也為縣市政府推動高齡友善城市盡一份心力。