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新台幣匯率兩天漲3角 後市怎麼走？匯銀主管這樣解析

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

熱錢蜂擁匯入，激勵新台幣匯率今（5）日終場強升1.8角，收31.568元，連兩升並為半個月新高，單日升值1.8角，創逾四個月來最大，近兩個交易日，新台幣匯率累計已升值3角。另外，因中央銀行進場調節，加上進出口商也積極交易，匯市交投熱絡，今天總成交量擴大至19.44億美元。

受惠美股強勢反彈，國內股匯市氣勢如虹，匯銀主管估計，熱錢今天買超台股並匯入至少8億美元，除台股大漲逾200點外，新台幣匯率盤中也激升1.88角，最高升抵31.56元，後在央行進場買匯阻升下，升值金額降至1.8角。

美股連續兩日大漲，台股也跟進反彈，新台幣匯率短短兩天強升3角，重回31.5字頭；展望後市，匯銀主管認為，美股與台股是否能延續漲勢，是影響新台幣匯率走勢的關鍵主因，估計短期內，新台幣匯率將位於31.5~31.8元區間波動。

近期市場傳出，央行再度對出口商再度進行道德勸說，希望它們「不要惜售美元」，對此，央行外匯局局長蔡烱民解釋，央行過去和現在的態度都一樣，希望廠商能分散結售，不要集中賣出，也不要惜售美元，「我們希望廠商不要受預期心理影響、可以盡量分散賣匯，央行一直都和廠商進行這樣的溝通，目的是讓市場可以平穩一些。」

央行今天表示，有媒體報導，央行總裁楊金龍9月27日在立法院答詢時曾提及外匯管制，導致隔日台股大跌，與事實不符，因當天並非僅有台股下跌，亞洲股市均呈下跌走勢，其中香港恆生指數下跌3.4%，跌幅最大，台股下跌2.6%與南韓股市跌幅2.5%相近，主要反映三大因素，美國Fed傾向加速緊縮貨幣政策，不利風險性資產，俄烏戰爭地緣政治風險上升，以及蘋果公司下修主力產品iPhone的產量規劃。

台幣匯率 台股 央行

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