聯強9月營收月增12.2% 續創同期新高

受惠於商用市場需求動能持續，以及半導體業務開發新客戶有成，聯強（2347）9月營收達403.05億元，月增12.2%、年增10.6%，為連續第五個月創同期新高。累計聯強今年前三季營收3,132.18億元、年增10%。

聯強指出，9月份商用市場需求依然強勁，政府、企業持續進行數位轉型以及強化網路資安的建置投資，帶動聯強商用加值業務續創同期新高，並較去年大幅成長23%。半導體事業積極發展的營運服務平台，廣受供應鏈上下游好評，不斷有新客戶加入，9月營收創下單月的歷史新高紀錄，並大幅年增25%。資訊消費與通訊業務，則如預期受到通膨影響，終端買氣縮手，分別年減7%與11%。

從區域角度，大陸9月回復正成長，年增7%；印尼再創同期新高，年成長15%，並創下連續21個月正成長紀錄；香港也回到歷史高點，同時大幅成長17%。台灣與紐澳則分別小幅下滑3%與7%。