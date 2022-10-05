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兆豐產宣布防疫理賠趨嚴 壽險業正觀望不排除將跟進

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

防疫雙險理賠金額逾1135億元，金額持續擴大。繼國泰世紀產、中信產公告住院理賠變嚴格，兆豐產今（5）日也表態跟進，從原本理賠條件為不限定用藥，如今改為需要「公費抗病毒藥物」才給賠，目前產險業融通理賠三家皆宣布從嚴，壽險業則依舊是融通給付，是否跟進變嚴？業者回應仍在觀望中。

兆豐產今（5）日在官網公告，隨著疫情演變，目前COVID-19確診為輕症或無症狀者達99.56%，且國內醫療量能已恢復常態水準，明（6）日起確診COVID-19保戶，須有公費抗病毒藥物作為判斷是否符合住院日額給付標準，如清冠一號、瑞德西韋、安挺樂等七種藥物。

兆豐金董座張兆順今日出席立法院財委會，表明跟進趨嚴，傍晚立刻出公告。立委高嘉瑜質詢，日前接獲陳請，國泰產在10月公告不再放寬理賠前、今年1月就已在內部實施從嚴理賠，兆豐產對於公告前提出理賠申請的民眾，若符合保單契約會同意理賠嗎？張兆順則說，兆豐產還在討論中。

國泰產是否溯及既往給付的爭論，知情人士表示，「符合保單條款就該依約理賠」。觀察產險防疫險承保較多的公司，如富邦產、和泰產原本住院日額就要求必須有公費抗病毒藥物才理賠，新安東京海上沒有住院日額，國泰產、中信產、兆豐產都宣布通融理賠改為限定用藥，要有抗病毒用藥才賠住院日額。

有產險業者澄清，現在做法並非「趨嚴」，而是本就應這樣做，只是當初配合主管機關跟社會期待融通理賠條件，按照保單合契約精神就該這麽嚴格，是當時的社會氣氛跟醫療量能造成業者放寬對待。

擔心民怨再起，業者說，國泰產、中信產、兆豐產三家業者將面臨挑戰，不過對其他產險業者原本就限定用藥才理賠的影響較小，例如和泰產、富邦產本就看用藥狀況，無所謂跟進，「要求公費抗病毒用藥對保險公司來說就已經是放寬，用普拿疼可賠是又再放更寬」。

至於壽險業融通給付尚未傳出理賠趨嚴，包含南山人壽、中壽、台壽等都是不限藥物就賠，但不具名壽險業人士表示，目前在觀望中，不排除有可能會跟進。

理賠 兆豐金 壽險業

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