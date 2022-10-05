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美元雙率雙升 外資前9月潰逃逾7000億飆史上同期新高

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

美元雙率雙升，外資重新做資產配置，大舉匯出對台灣的投資本金。據金管會統計，外資9月再匯出57.67億美元，連續四個月淨匯出，累計前9月淨匯出224.67億美元，約折合新台幣逾7000億元，續創史上同期最大淨匯出量。

法人認為，外資持續撤離台灣，是因美元雙率雙升，外資基於全球資產配置及基金贖回等資金需求，大舉賣超台股實現龐大獲利，將盈餘和原始投資本金都撤離台灣所致。

據金管會統計，9月外資淨匯出57.67億美元創6個月新高，累計前9月淨匯出224.67億美元，若加上陸資淨匯出0.054億美元，合計陸、外資淨匯出224.724億美元，約折合新台幣近7080億元。

證期局官員說，金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

簡單說，今年前9月呈現淨匯出，可視為外資匯出對台灣投資本金，顯示美國持續升息，讓外資將在台投資本金先撤出，先行避險。9月底外資累計淨匯入餘額也降到2070.88億美元的近三年新低。

據數據顯示，今年外資從3月美國升息後，就開始反手淨匯出，僅5月回頭淨匯入26.96億美元，6月起連續4個月續匯出，顯示受美國升息影響大，也加重了台股跌勢。

若以外資買賣超台股數字來看，累計今年前9月，外資在集中市場賣超1兆1132億元台幣，在上櫃市場也賣超了544億元台幣，合計賣超1兆1676億元，賣超金額衝破兆元大關。

外資 美國升息

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