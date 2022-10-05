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南山人壽淨值下降太多 潤成聯貸案遭要求追加擔保品

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
壽險業淨值出現危機，南山人壽淨值比已為負數。本報資料照片
壽險業淨值出現危機，南山人壽淨值比已為負數。本報資料照片

近期因美國升息，市場關注壽險業淨值危機。民進黨立委郭國文今（5）日在立院財委會上質疑，潤成投控以南山人壽股票近47億股，向兆豐銀質押股票借錢，並質疑兆豐銀為何要借錢，受否「交情匪淺」？兆豐金董事長張兆順澄清，這是3年前的聯貸案，由合庫主辦，由於兆豐是擔保品保管銀行，兆豐實際參貸金額僅36億元，且因聯貸案展延2年，近期南山人壽淨值比轉為負數，因此也有追加擔保品。

財政部今受邀赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢。郭國文質詢時提到，近期壽險業財務問題，恐波及到公股行庫，並直指潤成投控以南山人壽股票47億股向兆豐銀質借，南山人壽淨值已為負數，兆豐為何願意借錢給「岌岌可危」的公司，公股行庫有無債權保全措施？並質疑南山搬走多少公股行庫的錢？

張兆順澄清，股票質設借款是業務行為，看的不是只有股票價值，兆豐也會看借戶信用，這是正常商業往來行為；並強調此案其實是3年前的聯貸案，由合庫主辦，聯貸案金額約190億元，由於兆豐是擔保品保管銀行，全部質押的股票都掛在兆豐銀行的帳戶上，實際上兆豐參貸金額僅36億元，金額不大。

他強調，由於今年聯貸案再展延2年，近期南山人壽淨值轉為負數，因此追加股票質押擔保品。他也說，潤泰集團在兆豐銀存款及借款各約400億元，且存款大於借款，整體來看兆豐銀曝險很小。

財政部長蘇建榮則說，由於美國升息影響，導致壽險業資產萎縮，對於壽險業的風聲都有了解，會進一步了解整體情況，會請公股行庫盤點對壽險業的貸款情況。

兆豐銀行 壽險業 股票

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