快訊

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

公股行庫ESG發債比重不到12% 立委要財政部督導加把勁

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

立法院上午財委會，有立委關心公股行庫針對ESG作為在發行相關債券上不夠積極，要求財政部加強督導。財政部長蘇建榮答詢表示，公股行庫已經建立ESG平台，目前主要在投融資為主，未來會加強發債行動。

立委沈發惠質詢時表示，目前永續發展債券總共117檔，公股行庫發行的相關債券只占14檔，根據外媒報導全球ESG資產驚人幅度成長，公股投資上看起來比例太低。因為大部分公股行庫都是參與聯貸，但發行永續債券風險低，附加價值比較大，財部督導應該擴大公股行庫ESG永續金融綠色債券發行。

沈發惠表示，目前他掌握資料公股行庫發行ESG相關債券有14檔，其中綠色債券六檔、ESG債券七檔、社會責任債券一檔，總共資金募集165億元。財政部應該要定期盤點，請各公股行庫努力去做相關永續債的發行，除了投融資為最主要，債券發行還是非常重要，透過發債取得資金用於ESG工作上是相對比較好的。

沈發惠表示，政府各部會永續發展政策這麼多目標，公股行庫都不捧場，只是參與聯貸、融資等太消極了，國庫署應該要加強對公股行庫督導，定期盤點公股行庫發債及取得資金後挹注投入方向。

蘇建榮則是表示，公股行庫已經有建立ESG平台，各行庫也都簽了赤道原則，未來在ESG作為從投融資到發債等，未來都會持續加強。

公股行庫 債券 ESG

延伸閱讀

太陽能、風能蔚為風潮 ESG綠電ETF跟上大趨勢

財部力推七大稅法翻修

凱博觀點／企業落實ESG 掌握三關鍵

手機報稅 將可現金繳納

相關新聞

南山人壽淨值下降太多 潤成聯貸案遭要求追加擔保品

近期因美國升息，市場關注壽險業淨值危機。民進黨立委郭國文今（5）日在立院財委會上質疑，潤成投控以南山人壽股票近47億股，...

信義房屋推「存股」22年 資深員工退休基金多300萬

「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，員工每月從薪資中，...

人民幣國際地位再提高 莫斯科交易所人民幣交易額首超美元

人民幣的國際地位再提高！根據俄羅斯商業諮詢網站援引莫斯科交易所資料，10月3日人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元，成...

升息快車疾駛 法人：美國投資等級債攻守兼備

美國8月PCE(個人消費支出物價指數)及核心PCE高於預期，預計隨物流狀況持續改善、油糧價格續降，將逐步下滑，惟去年基期...

產壽險淨值危機民眾心驚 保險業能挺過最黑暗一年？

今年可以說是保險業最黑暗的一年。壽險業因美國暴力升息爆發淨值危機，資產上兆的南山人壽淨值更是轉為負數，產險業因防疫險理賠衝擊財務，稅前淨利轉為負數、淨值更跌破千億元以下，「淨值」成為保險公司今年最頭痛的問題，國內保險公司正面臨「內憂外患」夾擊，淨值不足更引發民眾對保險公司信任危機，甚至擔憂給付不出理賠金、倒閉接管風險。

壽險重認財報 金管會：沒有不公

國內七家壽險淨值比大跌，部分壽險業者爭取重編財報，壽險業金融資產重分類會議今天登場，金管會昨天先行召開線上會議，邀集證期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。