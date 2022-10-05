公股行庫ESG發債比重不到12% 立委要財政部督導加把勁

立法院上午財委會，有立委關心公股行庫針對ESG作為在發行相關債券上不夠積極，要求財政部加強督導。財政部長蘇建榮答詢表示，公股行庫已經建立ESG平台，目前主要在投融資為主，未來會加強發債行動。

立委沈發惠質詢時表示，目前永續發展債券總共117檔，公股行庫發行的相關債券只占14檔，根據外媒報導全球ESG資產驚人幅度成長，公股投資上看起來比例太低。因為大部分公股行庫都是參與聯貸，但發行永續債券風險低，附加價值比較大，財部督導應該擴大公股行庫ESG永續金融綠色債券發行。

沈發惠表示，目前他掌握資料公股行庫發行ESG相關債券有14檔，其中綠色債券六檔、ESG債券七檔、社會責任債券一檔，總共資金募集165億元。財政部應該要定期盤點，請各公股行庫努力去做相關永續債的發行，除了投融資為最主要，債券發行還是非常重要，透過發債取得資金用於ESG工作上是相對比較好的。

沈發惠表示，政府各部會永續發展政策這麼多目標，公股行庫都不捧場，只是參與聯貸、融資等太消極了，國庫署應該要加強對公股行庫督導，定期盤點公股行庫發債及取得資金後挹注投入方向。

蘇建榮則是表示，公股行庫已經有建立ESG平台，各行庫也都簽了赤道原則，未來在ESG作為從投融資到發債等，未來都會持續加強。