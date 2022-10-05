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數位金融再進化 渣打銀行推出myRM數位隨行理專

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

渣打讓全方位數位理財服務也能貼身隨行！渣打銀行推出myRM數位隨行理專，只要透過行動裝置，就可以直接與理財專員進行視訊、語音或文字互動，不只輕鬆檢視投資組合，更能透過理專申購基金、或辦理定存，真正做到全方位理財服務一手掌握。

三大便捷服務 理專隨行更貼心

渣打銀行myRM數位隨行理專提供三大便捷服務，一是「線上互動交談」，只要登入在渣打行動銀行App與網路銀行上的myRM平台，即可透過視訊、文字或語音等多種方式開啟對話，享受數位零距離的全新互動體驗；二是「一指交易下單」，只要四個簡單步驟，就可以透過myRM數位隨行理專進行基金申購或定存交易，提供現行電話理財(phone banking)以外，另一個數位化的交易管道，且全程由專屬理專協助，仿佛理專就在身邊；三是「便捷數位理財」，透過myRM數位隨行理專，可以與理財專員預約會議、分享文件與檔案，享受專業的理財諮詢。

有別於現行網銀APP多由客戶自主操作，渣打以全新的數位思維打造myRM數位隨行理專，在各項金融服務與交易的過程中導入理財專員的專業協助，不僅讓數位金融服務更加人性，在過程中還能及時提供諮詢與建議，直接找到合適的投資標的與條件，不再迷失於眾多的理財商品選單中，進一步拉近客戶與理財專員的關係。

數位金融再進化 理財諮詢更便利

客戶除了能線上進行基金與定存交易外，myRM數位隨行理專也提供數位整合的功能，除了可以透過錄影、相簿或相機的功能製作、上傳或拍攝相片以利傳遞文件，也可利用數位白板以及筆記功能，以手繪或打字輸入的方式記錄各項所需的資料，與理財專員同步即時訊息。

以打造尊榮數位體驗、貼身理財首選、數位服務零距離為目標，只要是渣打銀行的「優逸理財」、「優先理財」、「優先私人理財」，且具備專屬理專的客戶，即日起便能夠使用myRM數位隨行理專服務，量身打造理財計劃。

理專 渣打銀行 理財專員

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