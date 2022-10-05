快訊

「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

信義房屋推「存股」22年 資深員工退休基金多300萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義房屋提供多元的員工福利，其中，民國89年1月就推出「員工持股信託」，目前集團已有超過6成的同仁參與。圖／信義房屋提供
信義房屋提供多元的員工福利，其中，民國89年1月就推出「員工持股信託」，目前集團已有超過6成的同仁參與。圖／信義房屋提供

「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，員工每月從薪資中，提存一定金額申購公司股票，離職或退休時，再以股票或折算現金的方式返還。

信義房屋表示，民國89年就推動員工持股信託，有名資深同仁一開始就加入員工持股信託，每月申購1000~3000元，加上公司補貼獎勵金，以目前股價計算，已替自己額外累計近300萬元退休基金。

信義房屋表示，上市櫃公司才有機會享有的福利「員工持股信託」，就是鼓勵同仁每月定期定額購入自家股票，期間持股信託累積的股票淨值與股利，等於是在政府的勞工退休金機制之外，又多了一層保障，目前集團已有超過6成的同仁參與。

員工持股信託就像存股，每月投入小額金額申購公司股票，除了可以固定分得股利，以信義房屋為例，公司還會依員工提撥金額，補助最高50%的獎勵金，例如員工提撥1000元，公司再補助500元，每月即可購入1500元股票，CP值更高。當累積一定年份，即便是離職、退休，或者退出持股信託時，就可以收到累計的股票，或是依當時股價折算現金。

舉例來說，有位資深同仁民國89年即加入持股信託，每月提撥1000~3000元並搭配公司補助獎勵金，累計至今，依目前股價計算，約等於替自己多加碼了283萬元的退休基金。

勞工退休金 股票 信義房屋

延伸閱讀

買ETF別在意成分股…好壞最多僅5％ 專家：「這個」才是重點

萬八存股多久能解套？內行人點「這年限」：勝率100％

金控員工持股信託 擴大辦理

生育獎勵發出超過8000萬 信義房屋這3項員工福利好貼心

相關新聞

化解壽險淨值危機 金融三業適用資產重分類

金管會昨（4）日開「金融資產重分類」公聽會，認為台美債市殖利率反彈已達200年一次的極端情境，符合內外部環境變動的「重分...

國安基金進場護盤苦撐 藍委曝公股銀行卻賣超約58億元

國安基金7月授權進場後，台股已跌破進場點數，市場關注國安基金明（6）日例會決議。國民黨立委賴士葆今在立院財委會質詢時提到...

信義房屋推「存股」22年 資深員工退休基金多300萬

「存股」是許多小資族替自己額外加碼退休金的方式，許多經營穩健的大型企業也推出「員工持股信託」作為福利，員工每月從薪資中，...

人民幣國際地位再提高 莫斯科交易所人民幣交易額首超美元

人民幣的國際地位再提高！根據俄羅斯商業諮詢網站援引莫斯科交易所資料，10月3日人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元，成...

升息快車疾駛 法人：美國投資等級債攻守兼備

美國8月PCE(個人消費支出物價指數)及核心PCE高於預期，預計隨物流狀況持續改善、油糧價格續降，將逐步下滑，惟去年基期...

產壽險淨值危機民眾心驚 保險業能挺過最黑暗一年？

今年可以說是保險業最黑暗的一年。壽險業因美國暴力升息爆發淨值危機，資產上兆的南山人壽淨值更是轉為負數，產險業因防疫險理賠衝擊財務，稅前淨利轉為負數、淨值更跌破千億元以下，「淨值」成為保險公司今年最頭痛的問題，國內保險公司正面臨「內憂外患」夾擊，淨值不足更引發民眾對保險公司信任危機，甚至擔憂給付不出理賠金、倒閉接管風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。