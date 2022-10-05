國安基金明召開例會 財長暗示暫不退場

台股近日波動大，市場關注國安基金明日例會決議，財政部長蘇建榮今（5）日表示，昨日美股反彈800多點，美股與台股連結很深，預計今日台股表現也會不錯，國安基金若無意外，「明天不會有重大決定」，等於是暗示國安基金暫時不會有退場決定。

蘇建榮今天受邀至立法院財政委員會進行業務報告並備詢，會前受訪表示，台股昨日上漲276點，美股上個交易日也上漲750多點、回到3萬點以上，昨晚美股也上漲800多點，包括那斯達克指數等都上漲2%至3%，從此角度來看，在美股台股連結身的情況下，預計今日台股表現也會不錯。

蘇建榮表示，國安基金明日召開例會，若無意外「不會有重大決定」，但台股近期仍是波動階段，國安基金仍會密切關注整體台股狀況，股票市場信心面影響大，還是要看整體基本面情況。

至於近期量能並未明顯反彈，外資是否一去不會頭？蘇建榮則說，「就我了解，三大法人昨日都是買超」，並強調後續還是值得持續觀察。