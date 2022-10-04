無腦刷選這張！滙豐現金回饋御璽卡推海外4.22%超優回饋

政府宣布10月13日起鬆綁邊境管制措施，自海外入境不再需要居家檢疫，許多人摩拳擦掌準備出國旅遊；為了滿足消費者規畫海外行程的需求，滙豐（台灣）銀行推出「現金回饋御璽卡」超優回饋，符合資格享國外消費最高4.22%現金回饋 ，號稱目前市場上跨通路最狂的優惠。

根據國際發卡組織Visa於今年7月調查顯示，若政府防疫規定放寬，43%的消費 者表示，他們計畫在未來12個月出國旅遊；另外，高達42.4%的受訪者表示，出國旅遊時，會選擇信用卡作為主要支付工具，其次是現金 (34.2%)、無接觸式電子錢包 (9.8%)、或簽帳卡/提款卡 (6%)等。

根據調查結果顯示，出國旅遊和信用卡支付是解封後， 國人在支付消費上最關注的領域。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，滙豐銀行為符合資格的忠實客戶推出市場上回饋最高4.22%的優惠，不論出國或海外網購 ，滙豐現金回饋御璽卡都是最貼近卡友需求的萬用信用卡。如果還沒有計畫出國，在年底和明年第一季的消費旺季，國內旅遊、購物、享用美食等，也可享國內刷卡最高 3.22%的優惠，連繳納保費也可享回饋。

自今年10月1日至12月31日止，滙豐銀行針對忠實客戶與新卡友分別推出好康刷卡回饋活動。

忠實客戶 – 凡持有本行銀行帳戶，且帳戶平均帳面餘額達新台幣30 萬元， 並於核卡前六個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡之客戶，在活動期間內線上申辦現金回饋御璽卡，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月 31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享2%現金回饋，最高 享海外4.22%，國內3.22%，個人總回饋上限新台幣1萬元。

新卡友 – 活動期間內於線上申辦現金回饋御璽卡之新卡友 (核卡前六個月內未 持有滙豐信用卡正卡或附卡)，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月 31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享 1%現金回 饋，最高享海外3.22%，國內2.22%，個人總回饋上限新台幣1萬元。