快訊

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦「這理論」是錯的

陳時中自評疫苗政策90分 柯文哲露驚訝表情「怒飆3字」

無腦刷選這張！滙豐現金回饋御璽卡推海外4.22%超優回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行現金回饋御璽卡推出超優回饋，符合資格享國外消費最高4.22%的現金回饋。圖/滙豐銀行
滙豐銀行現金回饋御璽卡推出超優回饋，符合資格享國外消費最高4.22%的現金回饋。圖/滙豐銀行

政府宣布10月13日起鬆綁邊境管制措施，自海外入境不再需要居家檢疫，許多人摩拳擦掌準備出國旅遊；為了滿足消費者規畫海外行程的需求，滙豐（台灣）銀行推出「現金回饋御璽卡」超優回饋，符合資格享國外消費最高4.22%現金回饋 ，號稱目前市場上跨通路最狂的優惠。

根據國際發卡組織Visa於今年7月調查顯示，若政府防疫規定放寬，43%的消費 者表示，他們計畫在未來12個月出國旅遊；另外，高達42.4%的受訪者表示，出國旅遊時，會選擇信用卡作為主要支付工具，其次是現金 (34.2%)、無接觸式電子錢包 (9.8%)、或簽帳卡/提款卡 (6%)等。

根據調查結果顯示，出國旅遊和信用卡支付是解封後， 國人在支付消費上最關注的領域。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，滙豐銀行為符合資格的忠實客戶推出市場上回饋最高4.22%的優惠，不論出國或海外網購 ，滙豐現金回饋御璽卡都是最貼近卡友需求的萬用信用卡。如果還沒有計畫出國，在年底和明年第一季的消費旺季，國內旅遊、購物、享用美食等，也可享國內刷卡最高 3.22%的優惠，連繳納保費也可享回饋。

自今年10月1日至12月31日止，滙豐銀行針對忠實客戶與新卡友分別推出好康刷卡回饋活動。

忠實客戶 – 凡持有本行銀行帳戶，且帳戶平均帳面餘額達新台幣30 萬元， 並於核卡前六個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡之客戶，在活動期間內線上申辦現金回饋御璽卡，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月 31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享2%現金回饋，最高 享海外4.22%，國內3.22%，個人總回饋上限新台幣1萬元。

新卡友 – 活動期間內於線上申辦現金回饋御璽卡之新卡友 (核卡前六個月內未 持有滙豐信用卡正卡或附卡)，並勾選使用行動或電子帳單，於核卡後至2023年3月 31日期間刷卡消費，除原回饋外，不分通路 (含保費) 額外享 1%現金回 饋，最高享海外3.22%，國內2.22%，個人總回饋上限新台幣1萬元。

新台幣 信用卡

延伸閱讀

航空3雄開打！邊境解封頻增航點備戰 出國費用短時間難回疫前價

國境解封後觀光走向...產官學界認同「這點」很重要

10月13日邊境解封改0+7 蘇貞昌：都準備好了

邊境將解封 薛瑞元：民眾別誤以為本土疫情結束

相關新聞

金融業罰單將破2億元 銀行業占近一半成最大苦主

據金管會到2022年9月底統計，銀行業、證券期貨業(含上市櫃公司、公發公司等)、保險業等三大業者總罰鍰金額為1億9948...

高峰要過了？ 防疫險理賠速度開始放緩

金管會保險局今公布最新防疫險理賠數據，今年以來截至10月3日為止，防疫險理賠金額達890億元，加計疫苗險理賠共約1135...

純網銀搶攻線上投保！LINE Bank鎖定汽機車保險業務

純網銀拓展業務版圖、積極搶進網路投保市場。除「國家隊」將來銀行已獲准產險、壽險網路投保業務，預計今年第4季於線上開辦保險...

急開會討論壽險重編財報 金管會：沒有護航特定業者

國內7家壽險淨值比大跌，部分壽險業者爭取重編財報，金管會今下午召開線上會議討論。金管會表示，這議題屬於會計公報的解釋，權...

基富通擺脫4年虧損開始獲利 開戶數突破23萬人

政府主導的網路基金銷售平台基富通，今舉行6周年記者會，集保結算所董事長朱漢強表示，基富通開台前4年都在虧損，每天虧損達2...

數位金融進度落後 產學界籲明訂規範

金融數位科技日新月異，政府轄管區域仍不明，多頭馬車跑不動！民進黨立委劉世芳4日在公聽會中說，虛擬貨幣等技術仍缺乏主管機關，阻礙金融科技發展進度。中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬強調，許多銀行因競爭關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。