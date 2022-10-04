基富通擺脫4年虧損開始獲利 開戶數突破23萬人

政府主導的網路基金銷售平台基富通，今舉行6周年記者會，集保結算所董事長朱漢強表示，基富通開台前4年都在虧損，每天虧損達200萬元，第5年總算轉虧為盈，順利在第5、6年把前4年虧損打平，「邁入第7年開始獲利，終於有能力繳稅了。」

基富通總經理王浩宇表示，截至今年9月底，基富通累計開戶數突破23萬人，今年來成長8.5%，其中40歲以下客戶佔比達40%，30歲以下客戶佔比也達17%。

另到9月底，基金存量累計達842億元，今年來成長4%，其中成長最快的是境內基金，存量占比首度突破40%，反映倡導長期理財、深耕境內基金市場的成效；累積申購量達2125億元，今年以來成長20%，其中有46.8%是定期定額的申購。

此外，基富通主導的「好好退休準備平台」上路也滿1年，王浩宇表示，好好退休專案目前參與人數已破2萬人，目前有效契約筆數達3.2萬筆、約定金額也達1.37億元。