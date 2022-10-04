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高峰要過了？ 防疫險理賠速度開始放緩

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
防疫險理賠速度有開始減緩的跡象。（本報系資料庫）
防疫險理賠速度有開始減緩的跡象。（本報系資料庫）

金管會保險局今公布最新防疫險理賠數據，今年以來截至10月3日為止，防疫險理賠金額達890億元，加計疫苗險理賠共約1135億元。之前防疫險理賠以每週60億元的速度在增加，但上週僅增加49億元，顯示理賠速度有開始減緩的跡象。

據保險局今統計，今年以來到10月3日止，防疫險理賠達890億元，若加計疫苗險理賠的245億元，整體防疫險相關保險理賠達1135億元。若以防疫險理賠與保費收入45.3億元相較，理賠金額已遠超過收進來的保費收入19.7倍之多。

值得留意的是，過去防疫險理賠金額每週以60億元以上的速度增加，以9月19日到9月26日7天來說，單週增加約63億元，但上週9月26日到10月3日單週僅增加49億元，顯示理賠增加速度開始減緩。

金管會已核准5家產險公司增資，其中有3家已增資完成，包含國泰產險增資100億元、富邦產險增資150億元，中信產兩次增資也都完成，各為40億元、50億元，而新安東京海上產險申請增資147億元、和泰產險申請增資200億元，已獲金管會核准正在進行增資中。

防疫險 理賠 增資

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