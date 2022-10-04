國人愛定期定額 永豐ibrAin8月底資產規模年增23%

永豐銀行表示，今(2022)年全球受到戰爭、通貨膨脹及升息等多重因素影響，金融市場起伏劇烈，但是截至今年8月底，永豐ibrAin智能理財整體資產規模仍較去(2021)年同期增加23%。即日起，永豐ibrAin限時推出帳戶管理費5折優惠，協助客戶穩健理財、實現人生目標。

永豐銀行表示，永豐ibrAin透過人工智慧（AI）以獨家演算法，挑選標的鎖定流動性高、資產規模大、費用率低及貼近指數表現的ETF（Exchange-Traded Funds；指數型基金）為主，包括美國股市、已開發國家股市及美國短期、中期、長期公債等市場。同時鎖定20至40歲擅用數位工具理財的年輕世代，只要每月新台幣3,000元即可設定投資目標。

永豐ibrAin具備高度客製化及自動化管理等特性，可依據客戶投資組合年限及目標，全年無休監控投資績效，永豐銀行表示，永豐ibrAin提供資產再平衡與調整計畫二大功能服務；資產再平衡即依據目標達成率及投資年期，動態建議調整股、債投資比例，提供多達6萬組配置建議；調整計畫則藉由系統每日檢視，適時提出建議調整年期、目標設定金額、新增單筆投入金額或增加投入金額等。

永豐銀行表示，永豐ibrAin可讓客戶依據財務目標設定3至30年的長、短期投資計畫；即日起至今年底，限時推出「ibrAin三周年優惠」帳戶管理費全面5折，包括新申購或已申購的投資組合皆適用，幫助客戶節省成本，逐步實現投資目標。