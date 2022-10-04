純網銀搶攻線上投保！LINE Bank鎖定汽機車保險業務

純網銀拓展業務版圖、積極搶進網路投保市場。除「國家隊」將來銀行已獲准產險、壽險網路投保業務，預計今年第4季於線上開辦保險代理業務外，LINE Bank也表態，未來將專注在產險業務銷售領域，並鎖定汽機車保險業務市場。

LINE Bank今（4）日出席LINE Converge 2022記者會，總經理黃以孟首度公開分享對於網路投保和產險市場的洞察。由於LINE Bank已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，會中提出三大痛點與三大發展目標，可一窺LINE Bank搶攻汽機車保險業務市場的關鍵切入點。

LINE Bank指出，疫情期間民眾養成零接觸習慣，使民眾對於網路投保接受度提升，有62%以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額逐步成長。根據金管會8月統計資料，網路投保產險三大險種，今年1至7月，第1名是汽車保險7.19億元，第3名則是機車保險5.97億元，汽機車險保費收入年增率皆逾兩成，足見未來投保成長潛力。

黃以孟分享，網路投保金額成長潛在商機相當巨大，根據交通部公布2022年1至8月機車強制險資料，發現機車強制險納保率僅68%，仍有高達三成尚未投保，可望成為業者未來的目標宣傳對象。面對網路投保的成長潛力，黃以孟闡述汽機車網路投保的未來洞察與三大痛點，包括「選項太多」、「流程太長」、「聯繫不易」。未來LINE Bank切進汽機車保險業務，將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三大目標，給予客戶最驚艷、創新的保險服務。

其中「客戶導向」想要解決用戶選項太多的問題，LINE Bank預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，未來規劃一方面讓客戶有機會「彈性速選」產品，一方面體貼客戶需要，透過「智能推薦」給予客戶真正適合的產品。

「簡化流程」想要解決流程太長的狀況。針對現行網路投保介面，動輒10個以上手動輸入欄位，LINE Bank期待透過創新科技，簡化用戶需填資料，優化用戶體驗流程，投保流程欄位亦走向精簡化；「聯繫不易」是用戶對於網路投保經常產生的疑慮，LINE Bank特別結合LINE Bank的LINE官方帳號提供「智能通報」，在事故發生當下就能順暢找到通報窗口。