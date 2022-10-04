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搶攻Web 3.0 LINE NFT平台DOSI全球上線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
LINE今日舉辦LINE CONVERGE年度記者會，分享集團在內容娛樂、金融科技、OMO（虛實融合）、通訊、電商等領域的進程。記者馬瑞璿／攝影
LINE今日舉辦LINE CONVERGE年度記者會，分享集團在內容娛樂、金融科技、OMO（虛實融合）、通訊、電商等領域的進程。記者馬瑞璿／攝影

LINE今（4）日舉辦LINE CONVERGE年度記者會，分享LINE在內容娛樂、金融科技、OMO（虛實融合）、通訊、電商等領域的發展進程，並一口氣發表眾多新服務；LINE台灣執行長陳立人宣布，年度資安宣導活動「投資航海冒險家」於今日起跑，亦邀請到韓國LINE NEXT揭露全球NFT交易平台DOSI發展進度，並公布首波合作的IP（內容授權）、品牌與NFT，DOSI的上線，宣告LINE正式跨入Web 3.0時代。

隨著區塊鏈技術越趨成熟，全球逐步邁向Web 3.0時代，LINE從2018年起投入區塊鏈技術發展，為讓用戶享有更平易近人的NFT體驗，開發NFT交易平台DOSI，目標成為虛擬世界中匯聚全球創作者、企業品牌與粉絲的大都會。

DOSI Beta版已於9月13日在台灣和全球180個國家同步上線，支援9種語言，包含繁體中文。

為加速NFT普及化，DOSI簡化了註冊流程，支援社群帳號登入和便利多元的支付方式；同時，也提供NFT製作與行銷協助，方便企業與品牌在DOSI Store開設品牌商店販售自家NFT，並建立社群和會員制方案。

DOSI提供獨有的DOSI Citizen NFT會員制，用戶只要註冊DOSI Wallet並以社群帳號登入，即可獲得一枚專屬PFP（頭像）NFT並成為DOSI Citizen的一員。透過購買NFT或邀請朋友加入，就可依據會員貢獻程度，獲得相對應的DON積分獎勵，藉此鼓勵用戶發揮社群精神，促進DOSI生態圈成長茁壯。

DOSI不只推出以熱門內容打造的NFT系列，今年底更將發行Avatar（虛擬化身）的NFT項目－AlphaCrewz，為持有者打造獨特的虛擬化身，可暢行在即將啟用的LINE元宇宙生態圈。

DOSI正式版將於今年上線，LINE亦將為所有領域的創作者賦予能量，讓內容產業、遊戲產業、娛樂、電商、音樂、時尚等創作者和行銷人，都能在LINE提供的基礎設施上創造價值。

NFT LINE

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