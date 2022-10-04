數位金融進度落後 產學界籲明訂規範

金融數位科技日新月異，政府轄管區域仍不明，多頭馬車跑不動！民進黨立委劉世芳4日在公聽會中說，虛擬貨幣等技術仍缺乏主管機關，阻礙金融科技發展進度。中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬強調，許多銀行因競爭關係拒絕為數位科技業者開戶，更拒絕跟上「開放銀行」的趨勢，盼能立法解套。

「開放銀行」（Open Banking）是指，銀行透過與第三方平台合作，以開放應用程式共享金融數據資料，使消費者可以獲得更多元的金融服務。有鑑於虛擬貨幣、NFT或區塊鏈等技術正急速發展，但在我國仍不確定主管機關，劉世芳與同黨立委鍾佳濱召開公聽會，邀請產官學界一同討論管理事宜。

民進黨立委鍾佳濱指出，面對金融數位的發展趨勢，台灣仍有許多人才面的挑戰，如資安人才儲備明顯不足、高階經理人仍在紙本合約核章，而未引入數位化核保驗證管理等狀況。他強調，國家的目標不應只聚焦於發展最新科技，也應注重科技人才的教育與轉型。

數位金融發展速度慢

中華徵信所總經理郭曉薇說，目前銀行因為要自行發展數位金融，與業者有競爭利害關係，導致銀行不願意與民間業者合作，更拒絕替金融科技業者開戶或共享資料，成為台灣金融科技發展的最大阻石。

楊瑞芬則指出，全世界去年至今，暴增了2百多間金融科技的獨角獸（成立未滿10年，估值10億美元以上未上市的公司），但台灣是亞洲四小龍之中，唯一沒有Fintech獨角獸的國家。她強調，這是是我國需要直面的問題，如數位發展部應擔任該產業發展的主管機關，避免與金管會互踢皮球的狀況。

她更舉例說，現今坐擁18隻數位金融獨角獸的印度，數量在世界排名第三，就在國內祭出了百百種政策，鞏固數位金融的發展，如減稅、專利補助或薪資補貼等牛肉政策。楊瑞芬呼籲，台灣應主動建立金融科技產業發展策略，應與其他國家密集討論，並在半年內提出相關策略。

成立第三方機構

中經院研究員王儷容建議，金融科技業者面對到各類創新應用，對資料的需求相當大，數發部應積極提供輔導與協助。此外，現在許多銀行尚未準備分享金融數據與客戶資料，導致產業推動進度落後，建議效仿英國，由政府主導，讓銀行共同成立第三方機構「開放銀行組織」，負責處理協調業者與銀行的糾紛。

銘傳大學金融科技學院副教授林盟翔指出，隨著區塊鏈技術發展，未來數據運行與處理的方式將發生改變，進入非中心化、高度自治的「Web3」治理模式。但目前大多數業者仍對此有保留態度，主要因為法律規範不成熟，若誤觸紅線，反而會面對鉅額罰款。他說，台灣已將虛擬貨幣納入洗錢防制的規範，政府應繼續加快步伐，讓企業都有規範可以依循。

對此，金管會代表表示，金融科技業是相當新興的產業，但金管會目前的轄管範圍沒有包含金融科技業，但理解數位轉型已成為趨勢，金融產業也不能落於人後，金管會也會提出相關措施，從旁協助金融技術的發展，如提供輔導培育、業務試辦等服務。

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