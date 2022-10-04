防疫雙險理賠總額達1135億元 已有五家產險業增資

防疫雙險單周理賠金額呈現減少趨勢。金管會今（4）日公布，今年以來統計至10月3日止，防疫保單已理賠超過230萬件、理賠金額逾890億元；疫苗險理賠件數逾58萬件，理賠金額245億元，防疫雙險總件數289萬件，理賠金額破千億元達1135億元。

金管會保險局公布防疫保單最新數據，9月27日至10月3日近一周防疫險理賠件數增加超過11.2萬件，理賠金額增加49.06億元，但相較前一周理賠金額增加63億元，金額明顯下滑；疫苗險近一周理賠件數增加3.5萬件，理賠金額增加15.6億元。

自今年以來統計至10月3日，防疫險部分，有效保單486萬件，保費收入45.2億，理賠金額是保費收入的19倍以上。

疫苗險部分，有效保單241萬件，保費收入10.1億，理賠金額是保費收入的24倍以上，總計防疫險加疫苗險總有效保單共728萬件。

國內今日新增4萬9,509例COVID-19本土個案，較上周同日增加3,901例，增幅為8.6%，單日確診數創這波疫情以來次高，產險業者將整體理賠金額預估數持數擴大至1,500億元。

現售商品部分，有三家業者三張商品，分別是兩產險一壽險，各有一張商品，不過承保上有限制，其中一家產險僅承保6~18歲保險人為限；另一家為壽險業，僅受理團險、不受理個人投保。

增資部分，目前已核准五家產險業增資，包括國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險200億元，四家合計687億元，和泰產原本增資260億元，但降低為200億。

另外，有三家已完成增資程序，包含國泰世紀產險、中信產、富邦產等，以及有四家申請短期借款，以支應防疫險鉅額理賠金。