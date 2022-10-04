急開會討論壽險重編財報 金管會：沒有護航特定業者

國內7家壽險淨值比大跌，部分壽險業者爭取重編財報，金管會今下午召開線上會議討論。金管會表示，這議題屬於會計公報的解釋，權責屬於會計研究發展基金會，資產重分類不是金管會的寬容措施，沒有部分業者認為的不公平，也沒有護航特定業者。

部分壽險爭取重編財報，透過資產重分類，將債券重分類到AC（按攤銷後成本衡量)，讓淨值能回升，但卻引發壽險業正反意見兩派爭論。金管會保險局今找來金管會證期局、會計研究發展基金會、壽險公會、會計學者、壽險公司、4大會計師事務所、會計專家等人，舉行線上會議討論。

保險局副局長張玉煇表示，今天下午會召開會議，主要是昨天立院財委會臨時提案，要求要召開會議討論意見，因為議題牽涉到高度專業，請證期局、會計研究發展基金會、會計學者與專家、4大會計師事務所、壽險業者等一起討論，希望與會的人員一起對議題提出看法與意見，提供給會計研究發展基金會參考。

張玉煇指出，這議題屬於會計公報的解釋，權責在會計研究發展基金會。金管會不是要改變會計公報，如果要變更重新分類，不管是當初開帳，或是未來重分類，都是由各壽險公司高階管理階層決定，且要符合公報的規定，每一家壽險業者選擇要重分類或開帳都是依照規定辦理，「沒有不公平，也沒有為特定業者護航」，壽險公司如果有任何看法，也可以在會議裡表達。

張玉煇強調，「資產重分類不是金管會的監理寬容措施」，而是純粹會計公報的解釋，相關程序都是依照公報的規定辦理。

據保險局統計，8月底保險業金融資產在AC(按攤銷後成本衡量)帳列金額為16兆317億元，約佔總資產的47.18%；在OCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）的帳列金額為4兆7388億元，佔總資產約13.95%。