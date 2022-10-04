金管會力挺 壽險業金融資產重分類過定了

金管會保險局今(4)日下午四點舉行「研商壽險業建議依IFRS9金融資產重分類方案會議」，消息人士指出，與會的四大會計師代表及四名學者，都認為升息等內外在情勢巨變，構成經營模式改變要件，據此進行金融資產重分類，沒有違反IFRS9的會計公報精神。

換句話說，金管會所督導的會計公報解釋機關：財團法人會計研究發展基金會，明(5)日將登場的壽險業金融資產重分類會議，「明天過定了」。熟悉內情人士說：「根本不用開今天的會，金管會力挺，一切只是按劇本演出而已。」

與會的四大會計師事務所為：勤業眾信、資誠、安侯建業、安永，四位學者為：台大會計系教授劉啟群、蔡彥卿、許文馨，及東吳會計系教授楊孟萍。

美國迅猛升息，部分壽險公司淨值拉警報，對於要不要動用會計公報來救淨值，壽險業者彼此之間看法不一。22家壽險公司當中，南山人壽、國泰人壽、中國人壽，最支持此案。

由於金管會政策指導的痕跡明顯，立法委員高嘉瑜臉書，今天下午四點多的最新貼文，也爆料一封壽險公會不願替金管會背書的公文，有關字句成為壽險公司高階主管傍晚最夯話題。

他們說，終於看懂壽險公會理事長陳慧遊昨天接受媒體採訪時，為何要講重大事項應該七天前通知、不宜急就章了，原來是話中有話。

一名熟悉此事的壽險業主管下了個神妙的註解：「為了安定保戶脆弱的心靈，必要的作法，希望社會安定，壽險公司體質安康，善哉善哉。」