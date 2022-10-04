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富威電力與王道銀行簽訂50MW最大單一儲能聯貸案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力今年5月完成首座 7MW儲能案場。圖/富威電力提供
富威電力今年5月完成首座 7MW儲能案場。圖/富威電力提供

森崴能源（6806）今日宣布，子公司富威電力本月3日與全台第一間原生數位銀行王道銀行及中華票券公司、安泰銀行簽訂總金額17.5億元的50MW大型儲能案場聯貸案，不僅創下目前最大單一50MW大型儲能案場的融資案，也是王道銀行（O-Bank）統籌主辦的首宗綠色儲能聯貸案。

森崴能源子公司富威電力今年5月完成首座7MW（百萬瓦）儲能案場，8月正式加入台電調頻備轉輔助服務（AFC）後，進一步擴大選定宜蘭投資興建50MW大型儲能案場，再創國內50MW最大單一儲能案場，預計本月動工、2023年完工上線，並與統籌主辦銀行王道銀行完成聯貸案簽約。

富威電力以綠電銷售及能源整合為主，先後與國內30多家企業簽訂綠電轉供合約，轉供綠電據點已突破100處，為目前國內綠電轉供據點最多的綠電媒合平台，近期更積極布局儲能系統的投資興建，提供台電AFC服務，補強國內電力的穩定性，並為母公司森崴能源挹注獲利。

森崴能源總經理、也是富威電力董事長胡惠森指出，森崴以打造ESG永續生態池為使命，推出「創能、節能、儲能、綠能交易」一條龍服務，為地球永續盡一份心。森崴能源是國內第一家上市的專業能源服務公司，也是本土第一家離岸風電EPC統包公司。先後開發太陽光電、陸域及離岸風電、小水力發電、燃氣電廠，近期積極投入儲能、氫能燃料電池等各式綠色能源之開發。日前更榮獲天下雜誌評選2022快速成長一百強企業的榜首，連續三年營收複合成長率達209.31%。

據Infolink市場調研公司預測，台灣儲能市場規模2023年起會有顯著成長，2025年累積容量突破1.5GW/3GWh，同時全球電化學儲能市場的占比也逾1%；2026-2030年預期儲能累積規模將由3GWh快速成長至2030年20GWh。加上未來新建再生能源均須搭配儲能，儲能市場將呈爆發性成長。

看好綠電及儲能市場龐大商機，王道銀行積極爭取統籌主辦富威電力17.5億元聯貸案，並邀請中華票券及安泰銀行共同參與聯貸。王道銀行前身為台灣工業銀行，2017年1月3日改制為王道商業銀行，以台灣第一家原生數位銀行為號召，主打所有業務都能在網路上辦理（包含開戶、存匯、貸款、投資理財等），致力於提供便利的數位金融服務，同時輔以線下理財服務，以滿足消費者各種不同需求，打造最佳使用體驗。

綠電 王道銀行 聯貸案

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