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首家銀行結合元宇宙！ 遠銀攜手名廚江振誠發88組NFT

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
遠銀今天舉行十樂元宇宙記者會。記者巫其倫／攝影
遠銀今天舉行十樂元宇宙記者會。記者巫其倫／攝影

首家結合元宇宙！遠東商銀今天宣布，旗下財富管理服務打造實體與虛擬共感的元宇宙沉浸式體驗，以滿足客戶多元的理財與生活需求，成為全台首家結合元宇宙體驗的銀行，最終目標希望未來在元宇宙實現理財服務；並與國際名廚江振誠合作，發行「傳家NFT」，針對高資產家庭會員，限量發出88組NFT。

遠銀總經理周添財表示，疫情大舉推進台灣金融業數位轉型的發展速度，遠銀秉持前瞻性思維轉進元宇宙、跨出了關鍵的一步，就是希望提高客戶優質體驗以及給予創新商業模式，持續在金融科技上突破創新，以打造共感、共榮的網實並進金融平台為願景。

他表示，沉浸式體驗已成為數位內容的發展趨勢，預計在2030年時，不論是AI、大數據、元宇宙與雲端運算等技術上將更趨成熟且普及化，遠銀將有很大的空間可以發揮新創意與相關應用，未來將持續致力為客戶打造更好的使用經驗與服務。

他也說，遠銀的規模並不是很大，因此需要持續創新，畢竟元宇宙已是不可逆趨勢，金融業也要趕上時代趨勢現在去做，即使目前仍不完整，但透過慢慢改進，未來會很完整，遠銀鎖定年輕族群，「這些人未來不會到實體分行的！」，未來年輕族群可使用網路，甚至未來可能也會推出虛擬理專等服務，在元宇宙得到金融服務。

此外，遠銀也特別與國際名廚江振誠合作，以江振誠手繪未來鑽石手稿限量發行「傳家NFT」，預計將有88位家庭會員可獲得，另外一般VVIP客戶共有500位往來密切的客戶，也可享有遠銀十樂元宇宙相關禮遇。遠銀強調，鎖定家庭會員，是看好未來二代、三代的商機，透過平台可以賞玩、體驗賦能的權益內容，真正把遠銀財富管理的十樂帶給高資產客戶。

遠銀表示，旗下分行陸續與元宇宙結合，除虛實整合的創新嘗試外，為了讓客戶更容易理解元宇宙，不僅培養客戶在虛擬空間使用金融服務的習慣，也藉由客戶在元宇宙進行社交、學習、工作、購物、看劇、看展覽、運動，甚至投資理財等生活體驗，都能如同處於真實生活般的熟悉與方便；遠東商銀在提供客戶多元新知與金融創新服務外，也讓客戶能隨時隨地沉浸體驗在元宇宙的樂活人生。

元宇宙 遠銀 江振誠

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