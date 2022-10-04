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配合民法成年年齡下調為18歲 央行修正外匯辦法

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（4）日指出，為因應民法將自然人成年年齡由20歲調降為18歲，並定於明(2023)年1月1日施行，及明確公司、有限合夥等法人組織總分支機構結匯申報事項，擬具「外匯收支或交易申報辦法」修正草案，並依據行政程序法辦理預告，徵求各方意見。修正要點如下：

一、配合民法調降自然人成年年齡，將「個人」定義年齡調降為18歲，相關條文年齡規定一併配合修正。（修正條文第3條、第6條）

二、因總公司與所轄分公司及有限合夥與其分支機構皆是屬同一法人，明定「公司」及「有限合夥」之總分支機構應以總機構名義及統一編號辦理結匯申報。（修正條文第3條）

三、配合民法將成年年齡調降定於2023年施行，明定本辦法修正條文同日施行。（修正條文第19條）

央行表示，本辦法部分條文修正草案總說明及修正條文對照表，將刊登於行政院公報及央行網站「中央銀行法令規章查詢系統」之「法規草案預告」。各界如提供建議，請於公告次日起60日內（即今年12月5日），向央行外匯局陳述或洽詢。

央行 外匯

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