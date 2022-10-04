想進場嗎？信義教首購族把握這三招
央行日前再度宣布升息半碼，累積今年升息已達2碼，房貸利率地板價1.81%創2016年以來新高。升息走勢下，首購族該如何找到符合能力又喜歡的房子？信義房屋建議，買房把握「由大到小、比較法、333法則」三大原則，並搭配專業房仲人員建議，及新興的數位找房工具，就能達到事半功倍效果，更順利圓滿成家夢想。
信義房屋企研室試算，今年升息累計2碼（0.5%），若房貸千萬元，20年與30年期房貸，每個月將多繳2313元與2419元，全年得多繳約2.7萬元。
面對升息走勢，針對有剛性需求的首購族，信義房屋桃二區協理許玲綾提出買屋的三大建議，應掌握「由大到小、比較法、333法則」三大原則。
首購族初次開始找房，應評估熟悉的區域、工作地點等狀況後，「由大到小」鎖定特定的行政區、生活圈、社區，最後再縮小至喜歡的物件類型，逐步聚焦後，精準去看最符合自己需求的房子。
再來，則要利用「比較法」，當喜歡的社區同時有幾個物件在銷售，就根據自身對於面向、樓層、裝潢等條件的喜好加以判斷、取捨。
最後，買房最重要的就是自備款及日後每月房貸的還款能力，自備款部分，建議要抓總價2至3成，以支付頭期款、裝潢、添購家具、繳交稅費；至於每月還款能力，則應依據「333法則」，將家庭收入分成3等分，房貸、生活費、儲蓄平均分配，即使更緊繃一些，每月房貸金額至多仍不應超過月收入的一半。
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