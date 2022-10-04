LINE Bank搶產險商機 11月起進軍汽機車保險業務市場

LINE Bank總經理黃以孟宣布，已經取得金管會許可兼營財產保險代理業務，最快11月起將進軍汽機車保險業務市場。LINE Bank觀察到疫情期間民眾養成「零接觸」習慣，使民眾對於網路投保接受度提升，有62%以上民眾願意透過網路投保，帶動網路投保件數與金額也逐步成長。

黃以孟表示，根據金管會8月統計資料，網路投保產險之三大險種，今年1至7月，第一名是汽車保險新台幣7.19億元，第三名則是機車保險5.97億元，汽機車險保費收入年增率皆逾兩成，網路投保金額成長，不過根據交通部公布2022年1至8月機車強制險資料，發現機車強制險納保率僅68%，仍有高達三成尚未投保，可望成為業者未來的目標宣傳對象。

黃以孟表示，看好汽機車網路投保潛力 LINE Bank鎖定「選項太多」、「流程太長」、「聯繫不易」三大痛點面對網路投保的成長潛力，黃以孟會中闡述汽機車網路投保的未來洞察與三大痛點，第一「選項太多」，第二「流程太長」，第三「聯繫不易」。未來LINE Bank切進汽機車保險業務，將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三大目標，給予客戶最驚艷、創新的保險服務。

首先，「客戶導向」想要解決用戶「選項太多」的問題，LINE Bank預計打破傳統套裝險種或選項過於繁瑣的銷售方式，研擬推出「數位產品櫥窗」，未來規劃一方面讓客戶有機會「彈性速選」產品，一方面體貼客戶需要，透過「智能推薦」給予客戶真正適合的產品。

第二，「簡化流程」想要解決「流程太長」的狀況。針對現行網路投保介面，動輒10個以上手動輸入欄位，LINE Bank期待透過創新科技，簡化用戶需填資料，優化用戶體驗流程，投保流程欄位亦走向精簡化。

第三，「聯繫不易」是用戶對於網路投保經常產生的疑慮，對此，LINE Bank特別結合LINE Bank的LINE官方帳號提供「智能通報」，在事故發生當下，就能順暢找到通報窗口，享有LINE Bank所提供的24x7即時受理、安心轉專人服務。

LINE Bank反詐騙雙重防護網 聚焦「提高用戶防詐意識」、「不間斷交易監控」兩大目標民眾使用純網路銀行頻次逐漸提升，對於個人資料保護意識與資安意識更隨之提高，而除了因應主管機關對於金融業反詐騙防護的要求，LINE Bank更是以反詐騙防護為己任，在LINECONVERGE記者會上闡述聚焦「提高用戶防詐意識」、「不間斷交易監控」的兩大目標2022年10月4日

。LINE Bank亦規劃攜手165反詐騙諮詢專線進行反詐騙聯防。未來不但隨時更新詐騙樣態，也預計建置人頭帳戶模型，全面偵測詐騙交易！

LINE Bank風控長温嘉仁在會上分享兩大目標完成LINE Bank「反詐騙雙重防護網」，第一，在「提高用戶防詐意識」方面，除了利用LINE Bank官方帳號、App、Blog、EDM、與官網公告等「多元通路用戶宣導」，讓所有客戶瞭解到全面性的詐騙情境提醒以外，為了增加用戶反詐知識，帶領用戶融入情境，LINE Bank亦利用「互動遊戲強化反詐意識」，透過Chatbot / LINE官方帳號互動遊戲、部落格文章進行宣導。

其次，「不間斷交易監控」方面，LINE Bank堅持「24x7交易通知」，無論登入、轉帳、提現或刷卡，每筆交易即時通知，特別是偵測到異常交易樣態時更會額外通知，此外LINE Bank強調「24x7交易監控」即時監控帳戶交易安全，更在2021年開業時即導入FDS欺詐偵測系統，成為臺灣金融業領先導入該系統的銀行，透過AI技術的防護，達成帳戶交易安全即時監控、ATM交易即時偵測、帳戶盜領/盜用與卡片盜刷偵測等全方位帳戶保護。

反詐騙意識亟需推廣給用戶，LINE Bank現正聯手LINE共同擁護反詐騙意識宣導，自10月4日起，為了呼應LINE台灣官方帳號聊天室推出的破解投資詐術闖關遊戲「投資航海冒險家」，LINEBank匯集四種常見的金融交易詐騙情境與手法，透過LINE Bank部落格與用戶分享，期望藉此提升用戶面對詐騙集團的防護力。常見的金融詐騙情境包含不明詐騙訊息、偽客服詐術、卡片管理防盜術、一頁式詐騙廣告破解等。詳情請見LINE Bank部落格：https://lbtw.tw/4hem42。