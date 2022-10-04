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2022世界投資者論壇登場 助投資人獲最新理財知識

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台灣金融分析專業人員協會理事長黃昭景。記者杜建重／攝影
台灣金融分析專業人員協會理事長黃昭景。記者杜建重／攝影

國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者週(World Investor Week)」系列活動從10月4日至10月6日於政大公企中心舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」，除了線上直播與實體論壇同步進行。論壇也以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題，與投資人分享未來趨勢。主講人包括2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman)，還有20位國際財經專家與會，金管會副主委蕭翠玲與內政部政務次長花敬群也在開幕式上致詞，預估實體及線上將有超過上千投資人參加。

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)理事長李長庚致詞時提到，大通膨時代來臨，2022年因應疫情、升息及通膨危機，物價指數上漲、房市買賣翻轉，還有股市重挫造成的全球資本市場震盪不安，如何在波動市場下找到新商機，資產配置該如何調整，都成為每一位金融從業人員及投資人的最大課題。臺灣理財顧問認證協會這次攜手中華民國證券投資暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會與台灣不動產投資協會以及台灣金融研訓院等六大協會共同主辦「2022世界投資者週聯合論壇」，希望透過為期3天共6場的論壇活動，協助投資人及金融從業人員收獲更多國際最前線的專業理財知識。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚提到，大通膨時代來臨，如何在波動市場下找到新商機，是每一位金融從業人員及投資人的最大課題。記者杜建重／攝影
臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚提到，大通膨時代來臨，如何在波動市場下找到新商機，是每一位金融從業人員及投資人的最大課題。記者杜建重／攝影
中華民國退休基金協會理事長王儷玲。記者杜建重／攝影
中華民國退休基金協會理事長王儷玲。記者杜建重／攝影
「2022世界投資者週聯合論壇」上午在政大公企中心舉行開幕式，金管會副主委蕭翠玲(中)與內政部政務次長花敬群(左三)蒞臨致詞，並與各協會理事長合影。記者杜建重／攝影
「2022世界投資者週聯合論壇」上午在政大公企中心舉行開幕式，金管會副主委蕭翠玲(中)與內政部政務次長花敬群(左三)蒞臨致詞，並與各協會理事長合影。記者杜建重／攝影
臺灣理財顧問認證協會等六大協會聯合主辦「2022世界投資者週聯合論壇」。記者杜建重／攝影
臺灣理財顧問認證協會等六大協會聯合主辦「2022世界投資者週聯合論壇」。記者杜建重／攝影
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖。記者杜建重／攝影
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖。記者杜建重／攝影
台灣不動產投資協會理事長林知延。記者杜建重／攝影
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