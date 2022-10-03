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汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

迎低碳旅遊風潮 永豐綠色消費加碼回饋5%

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

為鼓勵國人啟動綠色旅遊，永豐銀行表示，即日起至明(2023)年6月底，成功開啟永豐銀行全新導入的「消費碳足跡查詢」功能，並於具有環保標章的指定旅館住宿或採用指定綠色交通工具時，以永豐銀行簽帳金融卡刷卡消費，可享額外加碼5%回饋，於指定通路採購日常飲食或服飾也適用綠色消費回饋方案。永豐銀行期許以行動支持綠色金融並與客戶共創永續價值，落實「翻轉金融　共創美好生活　Together, a better life.」企業願景。

永豐銀行表示，旗下致力推廣永續金融概念，秉持「成效」與「永續」二大原則，邁步母公司永豐金控2030年自身營運及2050年全資產組合淨零排放目標。除從自身營運面落實綠色經營外，永豐銀行亦致力推廣綠色商品及服務，並在企業客戶端取得重大成果，包括太陽能融資放款餘額業界第一、創新推動地熱與儲能融資服務以及提供企業碳盤查服務等，由內而外推動產業共好、邁向永續經營。

個人消費者方面，永豐銀行指出，市調顯示逾7成台灣消費者期待金融機構提供永續支付解決方案，當中更有過半數期待了解個人消費碳足跡。永豐銀行發揮金融核心力量，攜手萬事達卡推出「消費碳足跡查詢」功能，同時提供完整綠色消費指南，超過20大通路提供加碼5%回饋，讓一般民眾從食衣住行就能輕鬆實踐綠色生活。

永豐銀行表示，即日起，持有永豐銀行簽帳金融卡的客戶，可透過永豐銀行MMA金融交易網或行動銀行App開啟「消費碳足跡查詢」功能，瞭解每筆簽帳金融卡的刷卡消費排碳量，喚醒綠色消費意識；今（2022）年12月底前成功開啟上述功能並完成登錄，還有機會抽中Gogoro VIVA MIX（市價69,980元）、千元綠色消費金等好禮。詳情請至永豐銀行官方網站或碳足跡計算器活動網頁查詢。

永豐銀行 綠色消費 金融卡

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