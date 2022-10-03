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跟進國泰產！中信產明起防疫保單理賠條件變嚴

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

真的快撐不住，防疫保單理賠條件變嚴格再添一家。繼國泰產險開第一槍，宣布從10月1日起，必須有醫療行為證明文件，如公費抗病毒藥物，才能給付院日額。中信產險今（3）日亦跟進公告，確診者須提出醫療行為證明文件，如用藥內容是否為公費抗病毒藥物，才給付住院日額。

中信產表示，前段疫情嚴峻時刻，為紓解醫療量能，輕症、無症狀者不需要住院，改以居家照顧方式在家隔離治療，為共體時艱及配合防疫政策，在防疫險理賠上，視診療內容採取從寬融通理賠做法。

不過，隨著疫情演變，確診人數較先前下降趨緩，仍以輕症者居多，且醫療量能已恢復提供急重症病患之就醫品質及水準，政府也即將開放國門，因此參酌各家融通措施決定調整。

依據中信產公告指出，自10月4日起，有三大理賠調整。

一、依確診者提出醫療行為證明文件，如用藥內容（公費抗病毒藥物），才能給付住院日額。

二、在集中檢疫所、防疫旅館施行隔離治療者，需有醫師開立之診斷書為依據，並提供隔離治療通知書、解除隔離通知書。

三、若屬於確診後三個月內被匡列隔離者，隔離費用將不予理賠，但取得48條居家隔離通知書者，不在此限。

理賠 防疫險

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