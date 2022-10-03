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央行三度升息 364天期定存單利率飆12年半來最高

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

為避免資金過度充裕，助長通膨火焰，中央銀行今（3）日標售364天期定存單，金額為1,400億元，得標利率落於1.259%，連兩月上漲，並創2010年4月、央行重啟定存單標售以來的12年新高，標售結果符合市場預期。銀行資調主管說，反映央行9月升息半碼，今天標售的定存單得標利率較前一期上漲0.077個百分點。

銀行資調主管指出，今年3月以來央行已三度升息，累計升息幅度為2碼，進而帶動央行定存單利率步步高升。市場預期，央行在今年第4季仍有升息半碼的機會，不過明(2023)年第1季起，央行這波升息循環很可能就會畫下休止符。

央行發行定存單，是為了去化銀行手頭上的餘裕資金，目前央行每月均固定標售一期364天期與2年期定存單，金額分別為1,400億元與250億元。

銀行主管說，央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式。

央行9月升息後，短天期定存單申購利率已全數調升，目前7天期定存單利率為0.45%，28天期利率0.84%，91天期利率0.9%，182天期利率為1.02%。

央行統計顯示，截至今日為止，央行定期存單未到期餘額約8兆元，相較去年5月的歷史高點9兆5,315億元，一年多來驟降逾1.53兆元，市場利率也緩步走揚。

銀行主管說，長期以來國內資金水位都非常充裕，為避免游資過多助長通膨火焰，央行發行定存單回收餘裕頭寸，因此，央行定存單的餘額水位，也被視為國內銀行「爛頭寸」多寡的重要指標，從央行定存單餘額銳減可知，央行今年採取一系列緊縮性貨幣政策，爛頭寸水位已明顯下降。

央行 定存

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