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上海商銀總行大樓新建工程上樑 預計2024年啟用

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
上梁典禮由上海商銀董事邱怡仁（右起）、獨立常務董事陳木在、常務董事榮康信、總經理林志宏、建築師潘冀、互助營造董事長林志聖共同主持。上海商銀提供
上梁典禮由上海商銀董事邱怡仁（右起）、獨立常務董事陳木在、常務董事榮康信、總經理林志宏、建築師潘冀、互助營造董事長林志聖共同主持。上海商銀提供

上海商業儲蓄銀行（5876）位於台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓新建工程，歷經5個月的拆除舊大樓及28個月的施工，10月1日上午舉行主體結構上樑儀式，由董事長李慶言自新加坡連線致詞，榮康信常務董事、陳木在獨立常務董事、林志宏總經理共同主持，並與邱怡仁董事、潘冀建築師事務所主持人潘冀建築師、互助營造林志聖董事長為主體結構梁鎖上螺栓，象徵主體結構工程進入最後階段，預計年底可完成。

上海商銀表示，下一階段的帷幕牆工程則由德國原廠技師駐點技術指導，上海商銀新建總行大樓預計2023年第3季可取得使用執照，2024年6月前將擇吉日遷入正式啟用。

上海商銀總行大樓的新建工程於2020年1月開始，歷經5個月的拆除舊大樓工程，2020年6月開工動土後，即面臨新冠肺炎疫情干擾導致施工不便、友善鄰里假日不施工，及發現隱藏地樁225枝需額外拔除等施工問題，今(2022)年上半年更面對超長雨季影響部分工程進度、全球性通貨膨脹引發工料價格上漲、海運塞港造成物料進貨延遲等挑戰，幸賴工程總包互助營造、建築設計潘冀建築師事務所及協力廠商等施工團隊積極協調，並發揮豐富的施工經驗一一克服。

上海商銀總行大樓新建工程於2019年6月獲准採用危老重建方案，且為台北市商辦適用危老條例的第二例，取得34%的容積獎勵，容積率由560%(商四特)增至750%，容積樓地板面積共增加約1,343坪。該建案基地面積705坪，設計興建地上16層地下4層的現代辦公大樓，總面積(含地下四層2,196坪)共8,782坪，總工程造價約新台幣26億元。

上海商銀總行新大樓建築設計，將同時申請綠建築標章及建築耐震標章，尤其建築大樓結構具超耐震的標準，結構耐震係數高達法規1.5倍，室內27米無柱的大跨距開放式辦公空間，配備樓板調諧質量阻尼器(TMD)及結構健康監測系統(SHM)，讓大樓結構更安全，其第14層員工餐廳外規劃設置空中花園與健康休閒步道，與地面層落瀑水濂的景觀休憩中庭相互輝映。

外觀則是採用鑽石概念設計，透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的氛圍，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色，此外，整體外牆框架更展現出建築結構的力與美，象徵本行如鑽石般堅固永恆的企業形象，同時也將成為中山北路與民權東路的新建築地標。

上海商業儲蓄銀行向來善盡企業社會責任，落實推動永續發展，新建的總行大樓已取得綠建築銀級候選標章，符合當前國際的潮流，落成後將以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，成為台灣全新的建築地標。

上海商銀

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