統一時代百貨周年慶首4日業績告捷 台北店業績增二成

統一時代百貨台北店2022「超強週年慶」於9月29日開打，首日開店前忠孝東路大門及轉運站門口皆湧現大批排隊人潮，搶購首日限定優惠組合，包含蘭蔻小黑瓶買1送11組、極光水買1送6組、雅詩蘭黛小棕瓶必殺組、kiehl’s保濕霜、金盞花發燒限定組等都秒殺、第一波的小熊維尼系列卡友禮-小熊維尼系列雙層行李包也於首日搶換一空。

統一時代百貨台北店表示，今年推出業界超有感回饋，化妝品滿2,000送300，全館指定滿3,000送400，加上行動支付及信用卡回饋，最高達25%回饋。再加上小熊維尼及熊抱哥系列卡友禮的搶換風潮及週末夢廣場的粉紅瑜珈派對活動，皆帶動今年週年慶消費熱潮，首四日每日皆湧現滿滿購物人潮，截至目前整館業績成長2成。

另外，隨著國門逐步擴大開放，民眾開始有國外旅遊的準備，觀察民眾今年更願意於週年慶期間瞄準高單戶外用品消費，像是戶外休閒、機能服飾、行李箱皆有超過5成成長率，除此之外，家用家電、輕珠寶/金飾亦成長近3成。

緊接著國慶連假10月7日至10月10日期間，統一時代百貨APP加碼天天刮黃金，於APP扣10點即可參加刮刮樂，有機會刮中周大福「小熊維尼」系列黃金墜飾，價值破萬元黃金，搭上小熊維尼超Q模樣，每日限量一名，每人每日皆可以刮一次，另有機會刮中500~100元不等的抵用券。

同時，大獲好評的小熊維尼系列卡友禮，10月6日至10月9日接續第二波小熊維尼系列浴巾及第三波10月13日至10月16日熊抱哥系列保溫餐袋，讓會員每週都有好禮可以兌換，10月8日至10月9日週末2樓夢廣場也有智慧動能電輔車BESV試乘會，勢必為今年週年慶帶來更強勁的消費動能。