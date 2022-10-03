立院決議資產重分類須開公聽會 壽險公會回應了

幾家壽險公司想要重新解釋9號公報(IFRS9)來救公司淨值，輿論譁然，立法院財政委員會今（3）日上午決議，應召開公聽會，並徵詢專家學者與壽險公會意見。

壽險公會今(3)日下午發布新聞稿，文中也回應此事，認同立法院強調須開公聽會的決議，並提醒會員公司，美國迅猛升息下，應注意監控市場變動，強化產品競爭力及資產負債風險管理能力，以奠定永續經營基礎。

以下為壽險公會新聞稿全文，標題為「因應各國陸續升息對壽險業產生之影響」。

美國聯準會(Fed)於今年9月再度宣布升息3碼，是自今年3月以來第5次升息，先前分別在3月及5月各升息1碼及2碼，6月及7月連續兩次升息3碼，加上這次再升息3碼，今年迄今累計已升息12碼。

隨著Fed連續升息，各國央行亦陸續升息，股市、債市波動變化大，進而影響金融市場的穩定。對我國壽險業以長期固定收益為目的所持有之債券部位，雖受到殖利率彈升而產生評價損失，使未實現獲利減少；但對新錢投報率的提升將會更有利，整體經常性收益亦將增加；另外，壽險業早期高利率保單之利差損缺口亦可逐步獲得改善，有助於減緩壽險業負債壓力。

然而，受連續升息影響，壽險業之淨值亦受到衝擊，主要原因是壽險業已於民國107年接軌IFRS9，以公允價值衡量之債券類資產評價受升息影響而縮水，但負債要到115年才接軌IFRS17，現行仍用鎖定利率計算，無法反應升息，因此資產和負債面評價會因升息而產生變動不對稱致淨值急速下降，此源自於會計評價基礎不一致。由於各業者資產負債配置型態並不相同，升息所影響之程度也各異，經立法院財政委員會今(10月3日)臨時提案，金管會將召開公聽會。

壽險業之永續經營，著重在金融韌性。壽險公會對於主管機關業表示若在接軌IFRS17前，經綜合評估會計評價基礎不一致、個別公司淨值下降原因後，若公司之清償能力並未弱化，亦樂見主管機關將採督促公司提改善財業務計畫之方式辦理。面對為對抗通膨，FED暗示今年底前將再升息，壽險公會仍提醒業者應注意監控市場變動，強化產品競爭力及資產負債風險管理能力，以掌握升息環境中有利之契機，奠定永續經營之基礎。